TASR

Dnes o 12:59 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Trnava opäť príkladom: Deti budú využívať Pešibus, odbremenia tak cesty od áut

Slovenský Rím prináša na Európsky týždeň mobility zaujímavý nápad.

Trnavský primátor Peter Bročka — Foto: TASR/Lukáš Grinaj, pexels.com

Trnava 27. augusta (TASR) – Novinkou tohtoročného Európskeho týždňa mobility v Trnave bude Pešibus. Zabezpečí spoločný peší presun detí z vybraných trnavských sídlisk do škôl. Trnavčania sa inšpirovali úspešným projektom v meste Nováky. Školákov budú sprevádzať mestskí policajti.

„Deti pôjdu do školy po vlastných. Ulice nášho mesta tým odbremeníme od desiatok áut, v ktorých by rodičia svoje ratolesti viezli a deti sa pred vyučovaním trochu prejdú. Návrh presných lokalít, kde sa ráno záujemcovia stretnú a cieľových škôl, do ktorých sa pôjde, bude začiatkom septembra zverejnený na webovej stránke mesta. Rodičia tu môžu svoje deti prihlásiť a v miestach, kde bude najväčší záujem, Pešibus spustíme," uviedla koordinátorka akcií týždňa mobility v Trnave Petra Vráblová z Kancelárie Zdravé mesto Trnava.

Témou tohtoročného Európskeho týždňa mobility je Bezpečne pešo a na bicykli. Uskutoční sa od 16. do 22. septembra.