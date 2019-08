TASR

Dnes o 11:10 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Hapal predstavil nomináciu Slovenska na kvalifikačný dvojzápas o EURO 2020

Len medzi náhradníkmi figuruje stredopoliar Miroslav Stoch z PAOK Solún.

Na snímke futbalisti Slovenska pózujú pre spoločnú fotografiu pred stretnutím E-skupiny kvalifikácie ME 2020 Wales - Slovensko — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 27. augusta (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal nominoval na septembrové kvalifikačné zápasy EURO 2020 proti Chorvátsku a Maďarsku 25 hráčov.

Slováci v dôležitých bojoch o postup z E-skupiny privítajú najskôr 6. septembra v Trnave vicemajstrov sveta z Chorvátska (20.45 h.), o tri dni neskôr sa predstavia v Budapešti proti Maďarsku (20.45).

V tíme figurujú opory Marek Hamšík z čínskeho Ta-lien I-fang, Milan Škriniar z Interu Miláno i Stanislav Lobotka zo Celty Vigo. V kádri sú štyria brankári na čele s jednotkou Martinom Dúbravkom z Newcastle United. Do útoku sú pripravení Michal Ďuriš z Famagusty, Pavol Šafranko zo Sepsi OKS a Róbert Boženík zo Žiliny.

Slováci majú v kvalifikačnej skupine po troch zápasoch na konte šesť bodov, doma zdolali Maďarsko 2:0, na pôde Walesu prehrali 0:1 a v Azerbajdžane zvíťazili vysoko 5:1. Maďarsko je líder tabuľky s 9 bodmi, odohralo však o zápas viac. Chorvátsko je tretie, má rovnako ako SR 6 bodov.

Zraz mužstva je na programe v nedeľu 1. septembra o 15.00 h v Šamoríne.

Nominácia SR: brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United), Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň), Marek Rodák (FC Fulham), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava) obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Denis Vavro (Lazio Rím), Dávid Hancko (Sparta Praha), Róbert Mazáň (CD Tenerife), Martin Valjent (RCD Mallorca) stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Ján Greguš (Minnesota United), Juraj Kucka (Parma Calcio), Matúš Bero (Vitesse Arnhem), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Róbert Mak (Zenit Petrohrad), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk) útočníci: Pavol Šafranko (Sepsi OSK), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta) náhradníci: obrancovia: Kristián Koštrna (DAC Dunajská Streda), Branislav Niňaj (Fortuna Sittard), Lukáš Štetina (Sparta Praha), Branislav Sluka (MŠK Žilina) stredopoliari: Miroslav Stoch (PAOK Solún), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov), Erik Pačinda (Korona Kielce), Jakub Považanec (FK Jablonec), Nikolas Špalek (Brescia Calcio) útočník: Róbert Pich (Slask Vroclav), Samuel Mráz (FC Empoli)

Český kouč verí, že hráči po dlhšom letnom období prídu v dobrom rozpoložení. „Je pravda, že sa schádzame po dlhšom čase. Prestávka bola dlhá, nehrali sa súťažné zápasy, bolo prípravné obdobie. Rozbieha sa to až teraz. Chorváti sú veľkým favoritom skupiny, ale každý dokáže zdolať každého. Skupina je veľmi vyrovnaná. Nebudeme dávať žiadne prognózy, nebudeme veľkohubí, ale budeme sa sústrediť len na seba. Verím, že hráči prídu v dobrom rozpoložení. Kto je favorit, to sa ukáže až na ihrisku," povedal na utorňajšej tlačovej konferencii.

Prečo je Stoch iba náhradník?

Cez leto viacero hráčov zmenilo dres, v nových kluboch museli absolvovať často zložitý aklimatizačný proces. „Za hráčmi z užšieho kádra, ktorí prestúpili sme cestovali. Verím, že prídu v dobrej forme a bude to cítiť aj na ich motivácii," vyjadril sa Hapal, ktorý práve podobným argumentom vysvetlil aj absenciu Stocha: „Stoch je skúsený hráč, ale v novom klube sa zatiaľ nedostal do základnej zostavy. Nemá to ľahké, tréner, ktorý ho tam dostal už v klube nie je. Ale stále zostáva členom kádra slovenskej reprezentácie."

Informácie o zdravotnom stave kádra nedávajú dôvod na vrásky na čele. „Máme len menšie zdravotné problémy, preto jeden hráč navyše. Niektorí sú ohrození aj žltými kartami, my nič nechceme podceniť," uviedol 50-ročný tréner SR.

Program E-skupiny: piatok 6. septembra: SLOVENSKO - Chorvátsko (20.45), Wales - Azerbajdžan (20.45) pondelok 9. septembra: Azerbajdžan - Chorvátsko (18.00), Maďarsko - SLOVENSKO (20.45) štvrtok 10. októbra: Chorvátsko - Maďarsko (20.45), SLOVENSKO - Wales (20.45) nedeľa 13. októbra: Maďarsko - Azerbajdžan (18.00), Wales - Chorvátsko (20.45) sobota 16. novembra: Azerbajdžan - Wales (18.00), Chorvátsko - SLOVENSKO (20.45) utorok 19. novembra: SLOVENSKO - Azerbajdžan (20.45), Wales - Maďarsko (20.45)