Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hovoria im najvtipnejší pár Hollywoodu: Ryan Reynolds zagratuloval manželke po svojom

Ryan Reynolds je vtipný nielen na filmových plátnach, ale aj v súkromí. Tentokrát si opäť vystrelil z manželky.

Ryan a Blake tvoria pár už 8 rokov — Foto: Facebook/Blake Lively Fan Page

LOS ANGELES 27. augusta - Ryan Reynolds, momentálne jeden z najpopulárnejších hollywoodskych hercov, je známy aj tým, aký má skvelý zmysel pre humor. Niet divu, že dostáva väčšinou filmové postavy, ktoré sú vtipné.

Medzi najznámejšie patrí komiksový film Deadpool, za ktorý si vyslúžil nomináciu na Zlatý glóbus v kategórii Najlepší mužský herecký výkon vo filme. Prednedávnom si zahral hlavnú úlohu aj v snímke Detektív Pikachu, kde zapožičal hlas známemu rozkošnému Pokémonovi.

Originálna gratulácia

Herec je od roku 2012 ženatý s Blake Lively, ktorá je uznávanou herečkou. Vychovávajú spolu štvorročnú dcéru James a dvojročnú Inez, pričom tretie bábätko je už na ceste.Dvojica je taktiež známa tým, že si na sociálnych sieťach zanechávajú humorné odkazy a príspevky.

Keď ide o vtipkovanie, nepoznajú hranice a pokojne si vystrelia jeden z druhého. Ryan opäť nesklamal fanúšikov, keď svojej žene k jej 32. narodeninám zagratuloval naozaj vtipným spôsobom. Na svojom Instagramovom profile zverejnil ich spoločné fotky, na čom by, samozrejme, ešte nebolo nič čudné.

Vybral tie najhoršie fotky

Fotky však patria medzi tie, ktoré väčšinou ženy nedávajú na verejnosť. Sú to snímky, keď sa Blake netvári až tak šarmantne. Možno by sa veľa žien pri tomto skutku na svojho drahého nahnevalo, ale Blake to berie s nadhľadom.

Keď sa pozriete na ich kontá na sociálnych sieťach, uvidíte, že jeden z druhého si strieľajú jedna radosť. Nie nadarmo sa hovorí, že humor by nemal chýbať zo vzťahu. A u nich dvoch to veru nechýba.

Prekliknite si fotky, ktoré oddaný manžel Reynolds pridal na Instagram a pochopíte, že humor mu naozaj nie je cudzí.

Aj na 30. narodeniny dostala Blake od muža vtipný odkaz na Instagrame. Ich spoločnú fotku odrezal a nechal tam len časť hlavy, kde vidno Blake.

Ona mu to oplatila na jeho sviatok rovnakým spôsobom. Na spoločnej fotke, kde je herec s Ryanom Goslingom, odrezala práve časť, kde je jej muž.