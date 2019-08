TASR

Bezplatná MHD počas Baníckeho jarmoku sa dotkne i liniek v Bojniciach

Opatrením reaguje prepravca a samospráva Prievidze na zvýšený nápor dopravy počas konania podujatia, na sociálnej sieti sa už stretlo s kritikou obyvateľov.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Alexandra Moštková

Prievidza 27. augusta (TASR) - Bezplatná preprava cestujúcich mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Prievidzi počas Baníckeho jarmoku (6. - 8. 9.) sa dotkne i liniek premávajúcich v Bojniciach.

S myšlienkou zabezpečiť bezplatnú prepravu cestujúcich počas podujatia prišiel za prievidzskou samosprávou dopravca SAD Prievidza. Jeho návrh počítal aj so zavedením mimoriadnych dopravných spojov vo večerných a nočných hodinách, s ktorými by sa dostali návštevníci jarmoku domov.

Čoho sa to týka?

„Aktivita môže mať prínos v dopravnej situácii v meste. Každý rok sa počas jarmoku stretávame s kritikou ľudí, že je tu veľmi komplikovaná doprava, sídlisko je uzatvorené," spomenul vedúci kancelárie primátorky mesta Alojz Vlčko.

Opatrenie sa podľa neho týka všetkých liniek MHD, pričom počas konania podujatia bude zabezpečený špeciálny režim od 6. septembra 15.00 h, keď bude možné do autobusov nastupovať všetkými dvermi, nielen prednými, čím bude nástup a výstup cestujúcich plynulejší.

„Týka sa to aj bežných liniek, ktoré majú na starom sídlisku zmenenú trasu, aj mimoriadnych spojov, ktoré sú zavedené v intervale 30 až 45 minút a posledný z nich bude odchádzať o 1.00 h zo zastávky pri pošte na Bojnickej ceste," podčiarkol.

Populistický krok, odkazujú obyvatelia

Zavedenie opatrenia na odľahčenie dopravy v meste sa už stretlo i s kritikou obyvateľov na sociálnej sieti, niektorí ho označili za populistický krok. „Podľa mňa je niektoré veci potrebné najskôr vyskúšať. Myslím, že hlavne nočné spoje budú vyťažené úplne, skôr bude problém, že sa niektorí do autobusov nezmestia. Som v tomto optimista a neberiem nikomu možnosť prejaviť svoj názor. Myslím, že je to z našej strany vypočutie návrhu zo strany SAD, ktorá tomu rozumie, prišla s týmto nápadom a my sme mu povedali áno," reagoval Vlčko s tým, že samospráva sa už, naopak, stretla i s pozitívnymi reakciami.

Prepravca i odhadol výšku tržieb, o ktoré pre bezplatnú prepravu cestujúcich príde. Počíta so sumou vo výške takmer 4000 eur, vychádzal pritom zo štatistík za minulý rok počas konania podujatia.

Reálny výpadok v tržbách odpočíta z celkovej sumy preplatku po zúčtovaní výdavkov za výkony vo verejnom záujme v budúcom roku, čo predstavuje rozdiel medzi poskytnutými finančnými prostriedkami dopravcovi a ním skutočne použitými na výkony.

Informáciu o bezplatnej MHD počas Baníckeho jarmoku vzali na vedomie na svojom rokovaní v pondelok (26. 8.) prievidzskí mestskí poslanci.