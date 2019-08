TASR

Dnes o 10:33 Rezort spravodlivosti chce zvýšiť dôveru v rozhodcovské súdy

Ministerstvo spravodlivosti chce novelami zákona o rozhodcovskom konaní a zákona o súdnych poplatkoch zvýšiť dôveru v rozhodcovské súdy.

Bratislava 27. augusta (TASR) –Po novom by mali byť rozhodcovia advokáti alebo notári a znižuje sa vplyv všeobecných súdov. Návrh noviel dvoch zákonov predložilo ministerstvo do medzirezortného pripomienkového konania.

Novela zákona o rozhodcovských súdoch chce okresať právomoci všeobecných súdov v rozhodcovských konaniach. Po novom by sa mali ich zásahy obmedziť len do prevencie zásahov práva na spravodlivý proces a aj to bez neprimeraných zásahov do autonómie strán alebo rozhodovania samotného rozhodcovského súdu.

Všeobecné súdy tak budú vylúčené z rozhodovania o ustanovení rozhodcu, o zániku jeho funkcie a rozhodovania o námietkach predpojatosti rozhodcu.

Ďalšou veľkou zmenou je sprísnenie podmienok zloženia súdu. V prípade rozhodcu samosudcu sa ustanoví v zákone podmienka, aby bol rozhodca advokátom alebo notárom. V situácii, keď súdia rozhodcovia viacerí, bude táto podmienka pripadať na aspoň jedného z rozhodcov.

V dôsledku toho hodlá ministerstvo aktualizovať zoznam stálych rozhodcovských súdov a vyškrtnúť zo zoznamu tie, ktoré nespĺňajú podmienky, alebo si nesplnili povinnosť zverejniť zrušenie takéhoto súdu v Obchodnom vestníku.

Ministerstvo spravodlivosti pristupuje k týmto krokom z dôvodu ambície zvýšenia dôvery v rozhodcovské súdy. Podľa rezortu podnikatelia neradi pristupujú k riešeniam sporov prostredníctvom rozhodcovských súdov a často ich závery spochybňujú aj prostredníctvom konania pred všeobecným súdom. Nové pravidlá by tak mali všeobecné súdy odbremeniť. Účinnosť zákona navrhuje rezort od 1. januára 2020.