Klaudia Fiolová

Dnes o 14:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Autistický chlapček počas prvého dňa v škole ticho plakal v rohu. Jeho nový spolužiak urobil niečo, čím dojal všetkých dospelých

Spôsob, akým malý chlapček pomohol spolužiakovi je obdivuhodný a opäť dokazuje, že deti majú tie najčistejšie a najkrajšie srdcia.

Malý chlapček nezištne pomohol svojmu novému spolužiakovi — Foto: Facebook/Courtney Coko Moore

WICHITA, KANSAS 27. august - Prvý deň v škole môže byť stresujúci nielen pre rodičov, ale najmä pre deti. Hlavne, keď ide o nástup do 1. triedy na základnej škole. Deti nevedia, čo očakávať, akých spolužiakov budú mať a ako samotný študentský život vôbec vyzerá. 8-ročný Christian má nepochybne srdce na správnom mieste. Keď uvidel svojho nového spolužiaka, ako plače sám v rohu, ani sekundu nezaváhal a išiel za ním. Hoci to bol pre neho niekto cudzí, rozhodol sa pre nádherné gesto. Chytil ho za ruku a spoločne vyrazili do triedy.

Mamička Christiana bola nablízku, keďže prišla podporiť syna v jeho prvý deň. Ako správny rodič si celý priebeh nástupu do školy fotila. Práve pri tejto príležitosti vznikla fotka, ktorá chytí za srdce a zobrazuje práve tento milý moment medzi dvoma deťmi. Courtney, matka Christiana, fotku zazdielala aj na svojom Facebookovom profile so slovami: „Som veľmi hrdá na môjho syna. Keď uvidel, ako malý chlapec plakal sám na rohu, hneď išiel za ním. Podporil ho práve tým, že ho chytil za ruku a sprevádzal až do triedy. Je pre mňa cťou vychovávať takéhoto milujúceho a dobrosrdečného chlapčeka. Je to dieťa s veľkým srdcom, ktoré vstúpilo do školského života správnou nohou."

Ľudí príspevok tak nadchol, že ho zazdieľali už viac ako 19 000-krát. Matka plakajúceho synčeka sa verejne poďakovala Christianovi a napísala pod príspevok, že je o to vďačnejšia za skutok malého chlapčeka, pretože jej syn je autista. „Každý deň mám obavy, že môjmu synovi niekto ublíži práve kvôli tomu, že je autista. To, čo urobil tvoj syn pre môjho, ma úplne dojalo. Bodaj by existovalo viac takých detí," uviedol slová April Crites portál CBS News.

Matka Christiana napísala do komentára pod príspevok, že jej syn je taktiež veľmi tichý a nemá veľa kamarátov, preto verí, že tento milý skutok je začiatkom ich krásneho priateľstva.