TASR

Dnes o 08:27 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Inter si v ouvertúre poradil s Lecce, Škriniar odohral celý zápas

V pondelňajšom zápase 1. kola si "nerazzurri" poradili na domácej pôde s nováčikom súťaže U.S. Lecce jednoznačne 4:0.

Romelu Lukaku sa raduje z prvého gólu v drese Interu — Foto: TASR/AP

Miláno 26. augusta (TASR) - Futbalisti milánskeho Interu v zostave so slovenským stopérom Milanom Škriniarom bravúrne zvládli vstup do nového ročníka Serie A.

Belgický futbalista Romelu Lukaku debutoval v drese Interu najlepším možným spôsobom. Na pondelkovom domácom triumfe sa podieľal jedným gólom. Dvadsaťšesťročný útočník prišiel do Milána za 65 miliónov eur, za jeho výkon ho pochválil aj tréner Antonio Conte.

„Lukaku sa ukázal v skvelom svetle. Hneď od začiatku zapadol do tímu, je taký vždy usmiaty obor. Treba však povedať, že dobre hralo celé mužstvo, nie iba on," citovala Conteho agentúra AFP.

Pre talianskeho kormidelníka to bola, rovnako ako pre Lukakua, premiéra v Interi Miláno. Do rodnej krajiny sa vrátil po dvoch rokoch v Chelsea. „Začali sme presne tak, ako som chcel. Musíme ešte pracovať na psychike, pretože po druhom góle sa hráči uspokojili, chýbal im dôraz a tempo. To sa nesmie stávať," zhodnotil 50-ročný Conte.

V úvodnom stretnutí novej sezóny Serie A nastúpil aj slovenský obranca Milan Škriniar. Dvadsaťštyriročný stopér absolvoval celý zápas, do štatistík sa však nezapísal.