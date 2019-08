TASR

Pašek mladší o ambíciách Bratislava Capitals: Chcú zabojovať o fanúšikov a postup

Už niekoľko dní zastáva Dušan Pašek mladší post prezidenta prvoligového hokejového klubu Bratislava Capitals, ktorého cieľom je v novej sezóne zabojovať o postup do Tipsport Ligy a získať priazeň diváka.

Dušan Pašek mladší — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 26. augusta (TASR) – Počas aktívnej kariéry bol pre Dušana Pašeka ml. každý angažmán obrovskou výzvou, a to isté platí aj o funkcii prezidenta prvoligového klubu Bratislava Capitals.

„Ide o pomerne veľkú zmenu v mojom profesijnom živote, čakajú na mňa nové výzvy a iné povinnosti. Po skončení kariéry som sa však venoval manažérskej práci, takže tie skúsenosti sa mi práve teraz zídu. Som si vedomý, že to bude náročné, ale pevne verím, že to zvládnem," rozhovoril sa v televíznom štúdiu TABLET.TV Dušan Pašek, ktorého otec svojho času z rovnakej pozície šéfoval bratislavskému Slovanu i Slovenskému zväzu ľadového hokeja.

Capitals Bratislava je pretransformovaný klub HC Bratislava. Ten vznikol ešte v roku 2015 a v priebehu štyroch sezón sa pohyboval viac-menej pravidelne v pokojných vodách prvoligovej tabuľky. Teraz má vyššie ambície.

„Postúpiť do najvyššej súťaže. Jedným dychom však musím dodať, že za týmto cieľom ideme pokorne a skromne. Uvedomujeme si, že stále je to iba šport a aj napriek tomu, že náš káder má na papieri svoju kvalitu, bude ju treba ukázať aj na ľade. Každopádne, urobíme všetko pre to, aby sme sa na konci sezóny tešili z postupu do Tipsport Ligy," povedal Pašek, ktorý má s najvyššou súťažou bohaté skúseností, odohral v nej viac než 650 zápasov.

Smelým ambíciám klubu, ktorého sezónny rozpočet je 500-tisíc eur, zodpovedá aj hráčsky káder. Figuruje v ňom viacero skúsených mien, ako napríklad Peter Hamerlík, Karol Sloboda, Lukáš Bohunický, Marek Slovák či Dávid Buc.

„Pri skladbe kádra odviedol vynikajúcu prácu športový manažér Július Koval, ktorý mal na starosti doniesť a dohodnúť sa s hráčmi, ktorých sme si vytypovali. Samozrejme, veľké slovo pri jeho tvorbe mal aj tréner Peter Oremus. Kvalita v ňom je, ale podstatné je, aby sa to prejavilo aj na ľade. V súčasnosti je uzavretý, no vieme, že v budúcnosti sa môžu prihodiť rôzne okolnosti, ktoré bude potom potrebné operatívne riešiť. Ťažko teraz predpokladať, čo sa stane," pokračoval Dušan Pašek.

Hokejoví fanúšikovia z hlavného mesta sa už dlhší čas netešili zo žiadneho úspechu. Naposledy v roku 2012, keď Slovan získal titul majstra SR. Nasledujúcich sedem sezón pôsobili belasí v KHL, pričom ich priaznivci sa najmä v priebehu uplynulého ročníka postupne z tribún vytrácali.

„Pevne verím, že fanúšikov sa nám podarí pritiahnuť na našu stranu vďaka trom pilierom, ktorými sú kvalita, poctivosť a zábava pre všetkých. Podstatné je, aby sa na zápasoch cítili dobre a aj preto chystáme pre nich rôzne akcie a atrakcie. Čo sa týka partnerov, v súčasnosti ich stále hľadáme a budeme vďační za každého jedného, ktorý sa bude chcieť podieľať na chode Bratislava Capitals, a ktorý nám tým pádom dopomôže dosiahnuť naše ciele," vysvetlil 34-ročný rodák z Bratislavy.

A práve podobizeň jednej z dominánt tohto mesta je ústredným motívom loga klubu. „Ide o dynamické, moderné logo, na ktorom je Bratislavský hrad podopretý hokejkami. To symbolizuje, že sme úzko spätí s mestom i hokejom. Takisto budeme mať maskota, ktorý je v poslednej fáze prípravy. Môžem prezradiť, že pôjde o rytiera s menom Gigant," prezradil Pašek.

Kým HC Bratislava hrával domáce zápasy na "zimáku" v Ružinove, je celkom reálne, že fanúšikovia Capitals budú svoj tím povzbudzovať z tribún Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

„Rokovania s mestom ohľadom tejto záležitosti stále pokračujú, keďže žreb 1. ligy uzrel svetlo sveta len pred pár dňami. Zároveň sme si vedomí, že už v predstihu sú na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu dohodnuté rôzne akcie a taktiež v ňom bude hrať Slovan. Hráme o súťaž nižšie, čiže si uvedomujeme, že sa v niektorých veciach musíme prispôsobiť, no verím, že sa to podarí skĺbiť tak, aby boli spokojné všetky strany," dodal na záver Dušan Pašek.