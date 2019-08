TASR

Dnes o 07:35 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní US Open: Federer postúpil do 2. kola dvojhry, ďalej ide aj jeho krajan Wawrinka

Švajčiarsky legendárny tenista síce v prvom sete s Indom Nagalom prehral, no zvyšok zápasu už jasne opanoval.

Roger Federer po zápase 1. kola na US Open 2019 — Foto: TASR/AP

New York 27. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa prebojoval do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole zdolal ako nasadená trojka Inda Sumita Nagala 4:6, 6:1, 6:2, 6:4.