US Open: Djokovič, Medvedev aj Nišikori pohodlne postúpili do 2. kola

Prvé kolo US Open v mužskej časti pavúka okrem prehry Fabia Fogniniho s Reillym Opielkom prekvapenia neprinieslo.

Daniil Medvedev v zápase 1. kola na US Open 2019 — Foto: TASR/AP

New York 26. augusta (TASR) - Japonský tenista Kei Nišikori si ako prvý zabezpečil postup do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Siedmy nasadený finalista z roku 2014 viedol nad Argentínčanom Marcom Trungellitim 6:1, 4:1, keď juhoamerický kvalifikant zápas skrečoval pre bolesti chrbta.

Najvyššie nasadený Srb Novak Djokovič úspešne vykročil za obhajobou titulu. Na úvod si poradil so Španielom Robertom Carballesom Baenom 6:4, 6:1, 6:4. „Nole" má šancu získať v New Yorku 17. titul z podujatí veľkej štvorky a dotiahnuť sa v historických tabuľkách na Španiela Rafaela Nadala, ktorý má na konte 18 singlových trofejí.