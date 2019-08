TASR

Včera o 23:15 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní ME vo volejbale: Famózny obrat Sloveniek v zápase s Bieloruskom, majú istý postup

Dievčatá v pondelok po dramatickom priebehu zdolali Bielorusko 3:2, hoci na sety prehrávali už 0:2.

Na snímke radosť hráčiek Slovenska po víťazstve 3:2 v zápase D- skupiny ME vo volejbale žien nad Bieloruskom 26. augusta 2019 v Bratislave. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 26. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky zvíťazili aj vo svojom treťom zápase v D-skupine v Bratislave na majstrovstvách Európy a zabezpečili si účasť v osemfinále.

Zverenky Marca Fenoglia sú na čele skupiny s ôsmimi bodmi, druhé Nemecko ich má na konte tiež osem. Práve s Nemkami sa Slovenky stretnú v najbližšom zápase v utorok o 20.00 h.

D-skupina /Bratislava/: Slovensko - Bielorusko 3:2 (-22, -22, 17, 18, 14) zápas trval 131 minút, rozhodovali: Muha (Chor.) a Marquesová-Ferreirová (Portug.), 4851 divákov. Slovensko: Herelová 16, Palgutová 14, Kostelanská 13, Pencová 17, Koseková 1, Radosová 14, libero Španková (Hrončeková 0, Hudecová 1, Ovečková 1, Kijaková 4). Tréner: M. Fenoglio. Bielorusko: Kananovičová 0, Markevičová 6, Stoljarová 13, Klimecová 17, Sakolčiková 8, Kalinovská 16, liberá Pavliukovská a Fedarinčiková (Kascjučiková 1, Hareliková 22, Iľutová 0, Šašová 1). Tréner: P. Chilko.

Úvod prvého setu patril Bieloruskám, ktoré získali prvé dva body a naďalej si udržiavali mierny náskok. Za stavu 16:14 zaznamenala Klimecovová dve esá a hostky viedli už o štyri body. Po bode z podania zásluhou Radosovej však Fenogliove zverenky vyrovnali na 19:19. V koncovke však mali viac síl Bielorusky, prvý set vyhrali 25:22.

Na snímke v popredí Hanna Klimetsová (Bielorusko), a zľava v pozadí Nina Horelová a Nikola Radosová (obe Slovensko) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke vpravo Romana Hudecová (Slovensko), a v popredí zľava Nadežda Stoliarová a Hanna Klimetsová (obe Bielorusko) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke uprostred za sieťou smečuje Jaroslava Pencová (Slovensko) a v popredí bráni Nadežda Stoliarová (Bielorusko) — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Aj do druhého setu vstúpili lepšie volejbalistky Bieloruska, ktoré po podaní Stoljarovej viedli 5:2. Tréner Sloveniek si vzal oddychový čas a jeho zverenky znížili na rozdiel bodu. Potom však Bielorusky opäť zaznamenali šnúru dobrých lôpt, viedli už 15:10. V závere Slovenky zdramatizovali priebeh, ale napokon prehrali druhý set rovnakým pomerom ako prvý.

Skvelý obrat

Tretí set bol vyrovnaný od úvodu, po úspešnom bloku Sloveniek bol stav 5:5. Potom však domáce hráčky zlepšili útok a dostali sa do vedenia 14:11 a náskok si udržiavali. Víťazstvo si napokon nenechali vziať a získali set v pomere 25:17.

Eufória z tretieho setu sa odrazila aj na nasledujúcom, Slovenky si podporované skvelým obecenstvom od úvodu udržiavali mierny náskok, vyvarovali sa chýb, čo bol najväčší rozdiel oproti prvým dvom setom. Štvrtý set napokon vyhrali 25:18 a vynútili si tajbrejk.

V ňom si už triumf nenechali vziať a skvelý obrat v zápase zakončili v skrátenej hre v pomere 16:14.

Hlasy po zápase:

Marco Fenoglio (tréner SR): „Zápas sa nekončí po dvoch setoch. Napríklad dnes sa skončil až po piatich. Už dlhšie hovorím, že nikdy neprestávame bojovať a teraz sa to potvrdilo. Myslím si, že sme otvorili dôležitú kapitolu v histórii Slovenska, keďže sme dosiahli niečo, čo tu ešte nebolo."

Piotr Chilko (tréner Bieloruska): „Začali sme dobre, ale bez dobrého príjmu je náročné uspieť. V druhej časti stretnutia nám chýbala koncentrácia a trpezlivosť. Znervózneli sme a upustili sme od svojej hry."

a snímke tréner Slovenska Marco Fenoglio — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke radosť Sloveniek v treťom sete počas stretnutia D-skupiny ME vo volejbale žien Slovensko -Bielorusko — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Na snímke uprostred tréner Slovenska Marco Fenoglio a hráčky po víťazstve — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nina Herelová, blokárka SR: „Som veľmi rada, že sme to dokázali otočiť, pretože pri stave 0:2 ide psychika smerom dole. Ale my bojujem za každých okolností. Za to, ako sme bojovali, sme si víťazstvo zaslúžili. Od tretieho setu sme boli lepšie v útoku a zlepšili sme aj servis."

Jaroslava Pencová, blokárka SR: „Ja som síce naposledy povedala, že sa nevzdáme za žiadnych okolností, ale nemyslela som to až takto doslova. Ale aspoň sme ukázali, že tím je vnútorne veľmi silné, bojujeme jedna za druhú a toto víťazstvo je neuveriteľné. Mali sme na začiatku problémy s rotáciou Bielorusiek, ale potom sme začali lepšie brániť diagonálu, pozmenili sme nejaké veci. A potom to už išlo samé. Ľudia nám dali neskutočne veľa síl."