Národná banka Slovenska si výstavou pripomína účasť svojich ľudí v SNP

V pondelok na jej pôde otvorili výstavu pod názvom Hrdinovia Slovenskej národnej banky v SNP.

Na snímke busta prvého guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Bratislava 26. augusta (TASR) - Národná banka Slovenska (NBS) si pri príležitosti 75. výročia Slovenského národného povstania (SNP) pripomína osobnosť guvernéra Slovenskej národnej banky Imricha Karvaša a jeho spolupracovníkov.

„Povstanie by nikdy nemohlo nadobudnúť taký rozmer, trvať tak dlho a roztiahnuť sa na také veľké územie, keby môj ďaleký predchodca guvernér Imrich Karvaš neurobil zásadné rozhodnutia v predvečer povstania," uviedol guvernér NBS Peter Kažimír. Pripomenul, že Karvašovi sa podarilo pred povstaním presunúť finančné zdroje do Banskej Bystrice a Ružomberku a zlato odviesť do bezpečia.

„Vystavené archívne dokumenty sú originály, ktoré vlastní archív Národnej banky Slovenska," priblížil hlavný archivár NBS František Chudják. Fotografie pochádzajú z vlastných zdrojov, ale aj archívu TASR.

Otvorenia výstavy sa zúčastnili aj syn Imricha Karvaša Milan Karvaš, Ľubica Matláková, dcéra povstaleckého riaditeľa banky v Banskej Bystrici Karola Markoviča, generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev a priamy účastník SNP Branislav Tvarožek. Z rúk guvernéra NBS si prevzali zberateľské mince NBS.

„Spravodlivý, prísny a múdry," charakterizoval svojho otca Milan Karvaš. Výstave sa veľmi teší, pripomenul, že jeho otec bol v prvom rade vedec, no k funkciám, ku ktorým sa dostal, pristupoval vždy "s plnou vervou".

Výstava v priestoroch Národnej banky Slovenska bude prístupná do 6. septembra. Ako avizoval Kažimír, NBS vyhlási v blízkom čase tiež súťaž na umelecké zobrazenie, sochárske dielo postavy Imricha Karvaša a dá zhotoviť Karvašovi novú bustu.