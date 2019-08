TASR

Spoločnosť Ryanair pozastaví linku z Londýna do Košíc

Košické letisko o tom informuje na svojej webovej stránke s tým, že ide o dôsledok globálnej leteckej krízy spôsobenej uzemnením Boeingov 737 MAX.

Ilustračné foto — Foto: TASR/AP

Košice 26. augusta (TASR) – Spoločnosť Ryanair ruší na obdobie zimného letového poriadku 2019/2020 letecké spojenie Londýn (Southend) – Košice. Nateraz posledný let na tejto linke je naplánovaný na 26. októbra.

Linka bola prevádzkovaná od apríla trikrát týždenne. „Cestujúci, ktorí majú zakúpené letenky na termíny po tomto dátume, majú nárok na kompenzácie a je potrebné, aby v tejto súvislosti kontaktovali priamo leteckého dopravcu," uvádza s tým, že cestujúci budú môcť aj naďalej lietať z Košíc do Londýna, a to prostredníctvom ďalšieho nízkonákladového prepravcu Wizz Air.

„Ryanair očakáva v roku 2020 o päť miliónov menej prepravených cestujúcich, ako pôvodne plánoval. Dôvodom sú omeškané dodávky lietadiel Boeing 737 MAX. V tomto roku mal mať vo flotile päť týchto lietadiel a do leta 2020 až 58 lietadiel tohto typu. Pokles dodávok oproti plánu mal v celej sieti Ryanairu za následok zatváranie základní a aj liniek, ktoré už boli v predaji," dodáva košické letisko s tým, že z letiska Southend boli okrem Košíc pozastavené letecké spojenia aj do chorvátskeho Dubrovníka, dánskej Kodane a do mesta Kluž v Rumunsku.

Ako povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva letiska v Košiciach Michael Tmej, rozhodnutie leteckej spoločnosti Ryanair je potrebné prijať ako fakt. „Doteraz nevyriešený problém s lietadlami Boeing 737 MAX a silný konkurenčný boj nízkonákladových spoločností na európskom nebi nás opätovne zasiahol. Letecký priemysel je mimoriadne turbulentné odvetvie a regionálne letiská sú akýmkoľvek krízam vystavené ako prvé," vysvetlil.

Ryanairom, ale aj s inými leteckými spoločnosťami bude košické letisko naďalej hovoriť najmä o otvorení tých leteckých spojení, po ktorých je dlhodobo intenzívny dopyt. Ide napríklad o Dublin či viacero destinácií v severnom Anglicku.

Letisko tvrdí, že portfólio spoločností lietajúcich z Košíc je dostatočne diverzifikované. „Pôsobia tu prepravcovia Austrian Airlines, LOT Polish Airlines, České aerolínie, Eurowings a Wizz Air," uzavrelo.