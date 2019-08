Klaudia Fiolová

Dnes o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Vreckové môže dieťaťu aj ublížiť. Expert poradil jediný spôsob, ako to robiť správne

Každý rodič by mal zodpovedne pristupovať k tomu, že jeho dieťa bude niečo v budúcnosti potrebovať. Najideálnejšie je, keď rodičia začnú už v prvom roku života dieťaťa sporiť, hoci aj minimálne sumy.

BRATISLAVA 27. augusta - Kedysi bolo zvykom, že po narodení dieťaťa mu rodičia zaobstarali nielen kočík, ale aj vkladnú knižku. Dnes sa to už zmenilo a rodičia rozmýšľajú nad rôznymi alternatívami, ako by mohli svoje dieťa zabezpečiť do budúcna.

Jednou, ktorú trh ponúka, je stavebné sporenie pre deti. „Rodičia naďalej myslia na budúcnosť svojich detí a chcú im vytvoriť finančnú rezervu do dospelosti. Hoci sme na Slovensku v stave, že veľa detí zostáva bývať s rodičmi a zostávajú s nimi žiť pod jednou strechou. Sporenie pre deti slúži práve na to, že keď to dieťa dovŕši 18 rokov, aby malo k dispozícii nejaký obnos peňazí, aby si ľahšie mohlo zaobstarať vlastné bývanie,“ vysvetľuje dnešnú situáciu na Slovensku Radovan Slobodník, vedúci odboru komunikácie Prvej stavebnej sporiteľne.

Úver na bývanie možno získať aj bez založenia nehnuteľnosti

Najväčšou výhodou sporenia pre dieťa je možnosť osamostatnenia sa, čiže rodičia pripravia svoje deti do dospelosti. „Každý rodič musí zodpovedne pristupovať k tomu, že jeho dieťa bude niečo v budúcnosti potrebovať. Najideálnejšie je, keď rodičia začnú už v prvom roku života dieťaťa sporiť, hoci aj minimálne sumy,“ uvádza Slobodník.

Priemerná optimálna suma je 50 eur mesačne, kde pri 18-ročnom sporení má dieťa k dispozícii okolo 12-tisíc eur pri súčasnom zhodnocovaní vkladov, ktoré sú v bankách. Pri tejto sume už mladý človek môže uvažovať nad vlastným bývaním. To znamená, že v dospelosti si k sume, ktorú mu rodičia odložili, môže v rámci stavebného sporenia zobrať úver na bývanie bez založenia nehnuteľnosti.

Ak sa rodičia rozhodnú sporiť pre dieťa, počas tohto obdobia by nemali na tieto úspory siahať. „Stavebné sporenie pre deti má svoje cykly. Bežný cyklus je 6-ročný, čiže v tomto prípade ide o tri sporiace štandardné cykly. Ak by sa rodičia rozhodli finančné prostriedky z účtu použiť už pred dovŕšením 18. roku veku dieťaťa, musia ich využiť na účely spojené s bývaním, keďže ide o stavebný sporiaci účet,“ hovorí Slobodník.

Na sporiaci účet nemusia rodičia prispievať pravidelne každý mesiac, môžu spraviť aj mimoriadne vklady počas roka vo vyššej sume.

Mladí sú finančne negramotní, rodičia by im mali byť príkladom

Dieťa by si malo už v mladom veku uvedomiť hodnotu peňazí. Do budúcna tak bude vedieť efektívnejšie a kvalitnejšie využiť svoje financie. Rodičia by v tomto mali ísť príkladom pre deti a o finančnej gramotnosti by sa malo viac vyučovať aj v školách. „Podľa štúdií pomáha aj správny spôsob dávania vreckového pre deti. Je to pre deti jednak motivujúcim prvkom, ale vie v niektorých prípadoch aj ublížiť. Dôležité je, aby si rodičia uvedomili, že vreckové nie je odmena,“ vysvetľuje Slobodník.

Podľa slov Slobodníka by sa mala dávať nejaká menšia suma pravidelne už od nástupu do školy. Ak sa dieťa naučí hospodáriť s peniazmi, ktoré dostáva od rodičov už v rannom veku, bude sa mu dobre dariť aj v dospelosti.