Slovákov obťažujú volania z ďalekých krajín. Číslam s týmito predvoľbami nezdvíhajte

Buďte opatrní a nenaleťte podvodníkom z rôznych kútov sveta. Podozrivé čísla majú predvoľby +375, +994, +216 a +236. Dá sa očakávať, že ďalšie pribudnú.

BRATISLAVA 26. augusta - Slovákov prezváňajú podozrivé čísla z exotických krajín ako Azerbajdžan, Mauritánia, Tunisko či najnovšie aj Stredoafrická republika alebo Bulharsko. Očakávajú, že im zavoláte späť, to však nerobte. Za takéto volania vás čakajú veľké poplatky, varuje Živé.sk.

Najbezpečnejšie je, ak hovory ignorujete, alebo cudzie čísla rovno zablokujete. Samotné zvonenie obvykle trvá šesť až sedem sekúnd, ak hovor prijmete, okamžite sa ukončí. Za prijatie hovoru, samozrejme, neplatíte.

Na podozrivé volania nás upozornil aj jeden z našich čitateľov, ktorého niekoľkokrát denne obťažoval telefonát zo Stredoafrickej republiky. Nižšie prikladáme snímku obrazovky jeho mobilného telefónu ako dôkaz.

Treba byť opatrný

Kongo, Somálsko, ale aj Britské ostrovy, Nemecko či Francúzsko. Aj odtiaľ v minulosti prichádzali pokusy o telefonické spojenie sa so Slovákmi. Nevieme, čo týmito volaniami cudzinci, ak o nich vôbec ide, chcú dosiahnuť, no operátori sa snažili podobným pokusom zabrániť, preto telefónne čísla blokujú.

„Podozrivé telefónne čísla po identifikácii ihneď blokujeme a v záujme ochrany zákazníka máme dlhodobo zablokované odchádzajúce hovory najmä do niektorých afrických a ázijských krajín, ktoré sme vyhodnotili ako rizikové,“ uviedla v minulosti hovorkyňa mobilného operátora O2 Tereza Molnár pre portál Žive.sk.

Stanovisko polície

„Naše rady sú vždy rovnaké: nikdy takéto čísla nedvíhajte, nikdy im nevolajte naspäť. Ak vám v zahraničí žije rodina, tak jej čísla určite máte uložené,“ upozorňujú muži zákona. Ako doplnili, ak by sa niekto chcel so Slovákmi spojiť zo zahraničia, napríklad známy či vzdialená rodina, tak by poslali aj esemesku, keď hovor nezdvihnú.

Polícia zároveň upozorňuje, že v prípade podvodných čísiel hrozí, že sa občanom navýši faktúra za telefonovanie o vysokú sumu. „Ide o sieť premyslených, zahraničných podvodníkov, ktorí sú takmer nepostihnuteľní. Preto ich hovory ignorujte. Skoro už každý telefón umožňuje blokáciu čísel, preto tak urobte,“ dodala pre TASR polícia s tým, že by mali zároveň o týchto číslach upovedomiť aj svojho operátora. V prípade, že ak ani to nepomôže, treba to oznámiť polícii.

Tieto predvoľby aktuálne obťažujú Slovákov

Aktuálne Slovákov obťažujú telefonáty z krajín s týmito predvoľbami: +375, +994, +216 a +236.

Ak vám volá číslo s touto predvoľbou, určite nevolajte naspäť a ani telefonát neprijímajte.