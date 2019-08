Inzercia

Vizuály Jedného sveta nastavujú zrkadlo Slovákom a migrácii

Pred migráciou, klimatickou krízou či vojnami sa na Slovensku pomerne ľahko zatvárajú oči. Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet preto už 20 rokov prináša slovenskému publiku filmy, ktoré ich otvárajú. Napomáha tomu aj každoročný originálny vizuál. Ten najnovší vytvorila slovenská výtvarníčka Ivana Šáteková.

Festival Jeden svet každý rok reflektuje témy, ktoré sa nás bytostne dotýkajú. Jednou z nich je aj zložitosť a presýtenosť 21. storočia. Strácame sa v technológiách, v záplave informácií, vo vzťahoch aj vo vývoji. Hlavná téma 20. ročníka festivalu Jeden svet preto znie „Stratení v súčasnosti“.

Na vytvorenie vizuálu sa tento rok podujala slovenská výtvarníčka Ivana Šáteková, ktorá svojím umením už roky reflektuje závažné a často nepohodlné spoločenské témy. Medzi jej najväčšie inšpirácie patria komiks, folklór a ľudová tvorba, ktoré kombinuje s výzvami súčasnej spoločnosti. Už len samotné názvy umeleckých výstav, Hore hajl, dole hajl (2017), Mám 30 a nemám plán (2014), Alebo ma vydáte, alebo ma za sklo dajte (2011), napovedajú, že jej diela sú silnou umeleckou reflexiou na svet vôkol nás. Rovnakou metódou pristúpila Ivana aj k tvorbe vizuálu jubilejného ročníka festivalu Jeden svet.

„Každý je dnes vyhranenou identitou a dáva to patrične pocítiť aj svojmu okoliu. Ľudia sa strácajú v ideológiách, názoroch a realite – či už v tej ozajstnej, alebo vo vykonštruovanej realite na sociálnych sieťach,“ vysvetľuje autorka Ivana Šáteková myšlienkové pochody za novými vizuálmi. Práve zo sociálnych sietí, ale aj z médií sa podľa nej na nás valia mnohé zložité témy, s ktorými si ľudia nevedia poradiť.

Jedna z týchto komplexných tém bola aj hlavným zdrojom pre vizuály Jedného sveta. „Inšpirovala ma téma migrácie spojená s našimi tradíciami, na ktoré nedáme dopustiť. Využívanie folklórnych symbolov je pritom veľmi jednoduchý komunikačný nástroj. Slovák sa s ním rýchlo stotožní a je už len na jeho dávke sebareflexie, či ho to pobúri, alebo pozitívne osloví,“ opísala nové vizuály ich autorka.

Hlavná téma festivalu je doplnená viacerými podtémami, ktoré Ivana tiež graficky spracovala. Jeden svet sa bude prostredníctvom filmov a rôznych diskusii venovať spoločenskej situácii a politickým režimom, klimatickým zmenám, medziľudským vzťahom a technologickému pokroku.

„Mám pocit, že ak sa človeka určité veci bytostne nedotýkajú, tak akoby ani neexistovali. Ľudia na Slovensku si nevedia predstaviť vojnu, ekologické katastrofy alebo diktátorský režim. V internetových diskusiách niektorí dokonca popierajú globálne otepľovanie, lebo u nás nebolo až také teplo. A tak som vytvorila vizuál, kde sa práve my Slováci stávame tými migrujúcimi. Nikdy totiž nevieme, aká budúcnosť nás čaká a v akej situácii sa aj my raz môžeme ocitnúť,“ vysvetľuje Ivana Šáteková. „Návšteva festivalu Jeden svet by mala byť povinná. Témy, ktoré spracováva, nie sú len témami okolitého sveta, ale aj mojimi témami. Sú to témy, ktoré sa týkajú všetkých,“ dodáva výtvarníčka.

Plagát festivalu Jeden Svet 2019 Autor: Ivana Šáteková

Ivana na nových vizuáloch pracovala niekoľko dní. Od prvého stretnutia, ktoré absolvovala s teamom Jedného sveta a s ktorým si názorovo i ľudský veľmi sadla, sa všetko odvíjalo veľmi rýchlo.

„S Ivanou je radosť spolupracovať. Na život nazerá podobnou optikou ako my. Už jej prvé skice, ktoré nám poslala, sa okamžite ujali. Je úžasné, že aj keď skáče z média do média, raz je to výšivka, raz digitálna kresba alebo grafika, jej rukopis je ihneď rozpoznateľný,“ teší sa zo spolupráce umelecká riaditeľka festivalu Jeden svet, Diana Fabianová.

Minuloročný vizuál festivalu Jeden svet upozorňoval na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a na krehkosť slobody slova a prejavu. Vizuál navrhnutý Mykolajom Kovalenkom vzbudil veľký ohlas doma aj v zahraničí. Dostal sa dokonca na shortlist najprestížnejšieho reklamného festivalu na svete, New York Festivals. V Čechách zase získal Zlatú pecku za najkreatívnejší reklamný kúsok. Vizuál bol ocenený aj na domácej pôde, a to rovno Zlatým klincom.

„Každým filmom, diskusiou, workshopom a v neposlednom rade, i samotným vizuálom, sa snažíme poukázať na témy verejné a aj na tie, ktoré sú väčšinou skryté za viečkami širokého záujmu spoločnosti. Je pre nás cťou i povzbudením, keď našu prácu niekto ocení. Vážime si to. Rovnako si však vážime každého návštevníka festivalu, spolu s ktorým sa každoročne snažíme vytvoriť lepší a krajší Jeden svet,“ prezradila Diana Fabianová.