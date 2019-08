TASR

SNP by sa nezaobišlo bez pomoci Imricha Karvaša. Bol jeho hrdinom

Pre TASR to uviedol generálny riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici Stanislav Mičev.

Na snímke Milan Karvaš, syn Imricha Karvaša — Foto: TASR/Michal Svítok

Kalinčiakovo/Bratislava 26. augusta (TASR) – Slovenské národné povstanie (SNP) by sa nebolo mohlo uskutočniť bez finančnej podpory, ktorú mu zabezpečil prvý guvernér Slovenskej národnej banky Imrich Karvaš.

„Použijem metaforu z Tisícročnej včely Petra Jaroša kde, keď sa hovorilo o tom, že sa začína vojna, tak odznela myšlienka, že na vojnu treba tri veci: peneži, peníze a peniaze. Áno, bez Imricha Karvaša by povstanie nebolo, pretože on uvoľnil viac ako tri miliardy vtedajších slovenských korún, ktoré predisponoval do Národnej banky v Banskej Bystrici a tie slúžili na to, aby systém v rámci povstania fungoval," povedal Mičev pre TASR.

Imrich Karvaš sa tak do dejín zapísal nielen ako mimoriadne schopný ekonóm a odborník na národné hospodárstvo, ale tiež ako hrdina SNP.

Ako vyštudovaný ekonóm a právnik zastával významné funkcie už počas prvej Československej republiky. Po rozbití Československa a vyhlásení Slovenského štátu požiadal Karvaša o spoluprácu osobne Jozef Tiso napriek tomu, že vedel o jeho politicko-spoločenskej orientácii.

V marci 1939 mu ponúkol miesto guvernéra Slovenskej národnej banky, na čo Karvaš povedal, že sa z mnohých dôvodov považuje za nevhodnú osobu: „Som posledný československý minister obchodu, slobodomurár, manželka je Češka a evanjelička, a napokon som socialistického presvedčenia."

Tiso na Karvašove námietky odpovedal, že o jeho nedostatkoch vie, ale potrebuje odborníka a nie politika. Karvaš bol prvým guvernérom Slovenskej národnej banky až do zatknutia gestapom v septembri 1944. Zároveň od roku 1942 viedol Najvyšší úrad pre zásobovanie.

Práve tieto pozície mu umožňovali aktívne podporovať rodiaci sa odboj. Karvaš síce nebol priamym členom žiadnej z organizovaných odbojových skupín, ale s mnohými predstaviteľmi udržiaval intenzívny kontakt a svojou činnosťou im výrazne napomáhal.

Na pokyn Farkaša deponovali začiatkom marca 1944 do filiálok národnej banky v Banskej Bystrici a čiastočne aj v Ružomberku i v Žiline viac ako tri miliardy vtedajších slovenských korún.

Z pozície šéfa Najvyššieho úradu pre zásobovanie vydával príkazy na presun nedostatkových komodít na stredné Slovensko, ako napríklad potravín, obuvi a pohonných látok. Ich realizácia bola možná pod zámienkou vynúteného presunu do zázemia krajiny. Distribúciu pohonných látok z rafinérie v Dubovej do Zemianskych Kostolian, na Oravu a na rôzne miesta Pohronia urýchlilo bombardovanie bratislavskej rafinérie Apollo v júni 1944.

Vďaka Karvašovi sa presadil návrh, aby boli potraviny obyvateľstvu distribuované tri mesiace vopred, čo umožnilo výživu obyvateľov na povstaleckom území, ale aj zásobovanie povstalcov. Na aktivity ilegálnej Slovenskej národnej rady (SNR) zabezpečil 300.000 korún od podnikateľa Františka Micheru.

Spojenia Karvaša s niektorými odbojovými činiteľmi či podozrenia z poškodzovania nemeckých záujmov v slovenskom hospodárstve neunikli pozornosti gestapa. Zatklo ho v nedeľu 3. septembra 1944. Po vypočúvaní v Bratislave, vo Viedni a v Brne sa dostal až do Berlína, následne bol internovaný v koncentračných táboroch Flossenbürg, Dachau, Innsbruck a Niederdorf. Mimoriadny nacistický súd odsúdil Karvaša na trest smrti obesením, no rozsudok sa odkladal.

V novembri 1945 zbavil Národný súd Karvaša všetkých obvinení z kolaborácie s nacistami a ľudáckym režimom. Počas komunistického režimu však bol odsúdený dva razy: V roku 1949 na dva roky väzenia pre obvinenie z vlastizrady a v roku 1958 na 17 rokov pre špionáž a vlastizradu. Po dvoch rokoch ho amnestovali a v roku 1969 úplne súdne rehabilitovali. Karvaš zomrel v Bratislave 20. februára 1981.

„Imrich Karvaš sa stal dôležitým "financmajstrom" odboja a najmä jeho vrcholnej aktivity – Slovenského národného povstania," tvrdí historik Marek Syrný.

Samotný Imrich Karvaš vo svojich spomienkach o SNP napísal: „Pociťoval som určitú hrdosť, že sme vydržali bojovať proti ohromnej vojenskej mašinérii fašizmu plné dva mesiace, a to i bez dvoch slovenských divízií na východe, ktoré Nemci odzbrojili bez boja. Oveľa väčšie národy, oveľa lepšie vyzbrojené armády boli Nemcami zničené v kratšej dobe."

Zdroj: www.muzeumsnp.sk, www.historyweb.sk.