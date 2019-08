TASR

Dnes o 09:51 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dvojgólový Griezmann okopíroval Messiho aj LeBrona Jamesa

Francúzsky útočník, ktorý prišiel v lote z Atlética Madrid, si lepší debut na Camp Nou priať nemohol.

Na snímke francúzsky útočník Antoine Griezmann — Foto: TASR/AP

Barcelona 26. augusta (TASR) - Dvoma gólmi debutoval na Camp Nou v prvom domácom ligovom zápase francúzsky futbalový útočník Antoine Griezmann. Prispel tak k jasnému víťazstvu FC Barcelony 5:2 nad Betisom Sevilla v 2. kole La Ligy.

Majster si napravil chuť po úvodnej prehre 0:1 z ihriska Bilbaa. Griezmann najprv na konci prvého dejstva pohotovo v páde vyrovnal na 1:1. Krátko po začiatku druhého polčasu potom pri druhom góle napodobnil klasické zakončenie Lionela Messiho a technickou obaľovačkou ľavačkou presne k tyči dostal domácich do vedenia.

Pri oslave tohto gólu zasa napodobnil hviezdu NBA LeBrona Jamesa, keď sa vrátil k fanúšikovskému sektoru a do vzduchu vyhodil farebné konfety.

„Videl som na tréningu, ako to robí Messi a pokúsil som sa ho okopírovať. Keďže mám rád rituál LeBrona, tiež som sa ho pokúsil napodobniť. Po prehre prišla dobrá reakcia. Naozaj sme chceli hrať lepšie a podarilo sa. Je to dôležité aj vzhľadom na to, koľko nám chýba zranených hráčov. Tím sa zomkol," citovala Francúza agentúra AP. Messi aj Luis Suarez sledovali duel iba z tribúny, keďže sa ešte nezotavili zo zranení.

FCB chýba aj ďalší zranený útočník Ousmane Dembele, preto ťarcha ležala na Griezmannovi. S jeho výkonom vyjadril spokojnosť tréner Kataláncov Ernesto Valverde: „Bol to pre neho veľmi dôležitý zápas. Bol mimoriadne koncentrovaný, rovnako ako aj všetci ďalší hráči mužstva."

V 78. minúte nastúpil v domácom drese len 16-ročný útočník Anssumane Fati z Guiney-Bissau, ktorý sa tak stal druhým najmladším futbalistom debutujúcim za "Barcu" v La Lige.