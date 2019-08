TASR

Dnes o 09:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Skončili sa Kremnické gagy 2019, budúci rok budú jubilejné štyridsiate

Stredoslovenská Kremnica ponúkla návštevníkom festivalu počas troch dní od 23. augusta viac ako 70 vystúpení.

Japonská žonglérka Kana počas vystúpenia na 39. ročníku európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy v Kremnici 24. augusta 2019. — Foto: TASR/Michal Svítok

Kremnica 26. augusta (TASR) – Už pár hodín patrí histórii 39. ročník medzinárodného festivalu humoru a satiry Kremnické gagy 2019. Podľa ohlasov návštevníkov tohto na Slovensku ojedinelého podujatia patril k najúspešnejším.

Prispel k tomu mierou nemalou výber účinkujúcich umelcov a súborov z celého sveta aj príjemné počasie, ktoré sa otočilo až niekoľko desiatok minút pred skončením poslednej produkcie festivalu, najprv vo forme silného dažďa, ktorý neskôr prešiel do búrky.

Akadémia humoru, ktorej prezidentkou bola tento rok známa česká herečka Eva Holubová, udelila umelcom štyri ocenenia. To najvyššie v podobe Grand Prix si prevzala herečka Emília Vášáryová, Zlatých gunárov si odniesla karikaturistka a ilustrátorka Cristina Sampaio z Portugalska, Divadelný súbor Hugo z Pruského za inscenáciu Návšteva starej dámy. Cenu Stana Radiča si odnáša Petit Cabaret 1924 z Talianska.

„Podľa mňa to bol vynikajúci ročník, mala som v Kremnici tri roky pauzu, teraz sa mi to všetko refrešlo. Mám pocit, že sa stal tak prirodzene medzinárodný festival, že už to nie je iba – my sme tu doma a niekoho vítame. Všetko sa to zlúčilo do vysokej úrovne a slobodného výberu pre divákov, dokonca mám pocit, že aj mesto Kremnica ožilo a skultivovalo sa. Mám veľmi príjemný pocit, že sa to dostalo ešte na vyššiu úroveň a považujem ho za festival viac ako lokálneho významu," povedala pre TASR členka Akadémie humoru Darina Abrahámová.

"Môžem povedať, že pri tomto festivale som zostarel. S festivalom som začínal 23-ročný, dnes už som v dôchodku. Niekoľko rokov, mám pocit že štyri, som vynechal v istom politicky nevhodnom období. Podarilo sa nám z festivalu urobiť európsky festival s pomocou už nebohého Stana Radiča, ktorý nás naštartoval. Stretávame sa s veľkou návštevnosťou, ktorá nás až prekvapuje. Bol som vyložene šťastný, keď som videl zaplnené námestie na ohňovom divadle. Bolo tam cez tisíc ľudí a človek mal blažený pocit, že to robíme dobre. Objavujú sa aj chyby, ale festival robíme krajším, milším, robíme záver leta skutočne krásny," povedal pre TASR riaditeľ festivalu Roman Vykysalý a dodal: "Dostali sme značku EFFE, kde sme zaradení medzi 35 najlepších festivalov Európy. Kremnické gagy sa dostal aj do povedomia umelcov spôsobom, ktorý sme aj sami zbadali. Boli sme v Miláne na výber, pričom festival v Miláne je na jednej ulici a vo vedľajšej už nevedia, že tam je festival. Keď zahraniční aktéri prídu do Kremnice, majú pocit, že celé mesto je jedno veľké šapitó, veľké divadlo, že každý v meste vie, že je tu festival. Oni si tú informáciu navzájom odovzdávajú a stáva sa nám, že sa nám sami núkajú. Chcú vidieť a zažiť Kremnické gagy."

Budúci rok oslávi festival štyridsiatku, je známy už aj termín, uskutoční sa v dňoch 28. až 30. augusta 2020. „Myslíme už na 40. ročník, chceme urobiť aj malú retrospektívu toho najlepšieho, čo tu bolo. Chceme urobiť taký festival, aby ľudia videli, že je to 40. ročník, že to číslo je tak veľké, preto si ho pripomenieme väčším festivalom, aby ľudia v každom kúte mesta pocítili, že niečo oslavujeme," doplnil Vykysalý.

„Verili sme, že téma Ženy v humore, humor v ženách nesklame. Ohlasy divákov, s ktorými sme sa v uliciach Kremnice každú chvíľu stretávali, to potvrdili. Príprava festivalu je vždy náročná, tento rok sme mali účinkujúce dámy aj z Argentíny, Japonska a Iránu. Zástupcovia týchto od nás zemepisne vzdialených krajín boli v Kremnici prvýkrát. Jeden ročník skončil, ďalší je pred nami. A bude to jubilejný, 40. ročník. Chceme, aby ten jubilejný bol aj najlepší," uviedol pre TASR producent festivalu Pavol Kelley.