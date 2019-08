TASR

WNBA: Washington bez Toliverovej zdolal New York 101:72

Podľa zámorských médií by mohla pauzovať až do play off.

Kristi Toliverová z Washington Mystics (WNBA) — Foto: TASR/AP

New York 26. augusta (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics zdolali v noci na pondelok v zámorskej WNBA doma New York Liberty jednoznačne 101:72. Americká rozohrávačka so slovenským pasom Kristi Toliverová chýbala v drese Washingtonu už v šiestom zápase po sebe pre zranenie kolena.