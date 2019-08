TASR

Dnes o 20:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní Kremnické gagy ponúkli klauniády aj pouličné produkcie

Jednou z atrakcií festivalu sú pouličné produkcie a divadlá, ktoré v rámci kultúry na Slovensku okrem tohto festivalu divák nemá kde stretnúť.

Z otvorenia 34. ročníka európskeho festivalu humoru a satiry Kremnické gagy — Foto: TASR - Michal Svítok

Kremnica 25. augusta (TASR) – Stredoslovenská Kremnica je od piatka (23. 8.) centrom európskeho humoru. Pozornosti návštevníkov na 39. ročníku Kremnických gagov sa tešia divadelné inscenácie, kabarety či hudobné produkcie. Jednou z atrakcií festivalu sú pouličné produkcie a divadlá, ktoré v rámci kultúry na Slovensku okrem tohto festivalu divák nemá kde stretnúť. Marie-Anne Dirckx alias Fleur prišla na Kremnické gagy s predstaveniami na veľkej trojkolke. Pri nevídanej farebnej dámskej jazde jej asistujú modrá a zelená marioneta. Fleur balansuje, tancuje a predvádza dynamický pouličný humor na chodúľoch. Z Poľska prišla Joanna Sakowicz s programom, ktorému dala názov Pina Polar. Mladá umelkyňa predviedla interaktívnu modernú klauniádu, v ktorej je všetko možné. V hlavnej úlohe sú publikum, ulica a stretnutie s najsilnejšou a najnebezpečnejšou ženou na svete, ktorá prekvapuje svojou drzosťou a množstvom rekvizít od výmyslu sveta. Kvarteto mladých dám z Českej republiky Amanitas uviedlo predstavenie pohybového divadla s prvkami nového cirkusu, ohňovej šou a pantomímy. Ponúkli pútavé ohnivé a výtvarné efekty v príbehu o ženskej energii.

Z druhého konca zemegule, juhoamerickej Argentíny, prišla do Kremnice Luz Rodriguez Lozano so šou Mona Circo. Predviedla minimalistický kabaret s prvkami cirkusu, v ktorom sa varietne čísla miešajú s klauniádou. Mona - to je juhoamerický temperament, humor a cirkus, ktorého hlavným poslaním je zabávať ľudí po celom svete. Podobne ďaleko do Kremnice mala aj Kana Nakamura z krajiny vychádzajúceho slnka. Pouličná žonglérka, akrobatka a tanečnica prišla priamo z Tokia, aby priblížila pouličný svet japonskej popkultúry, plný farieb a ekvilibristických kúskov. Na festivale International des Artistes de rue vo Švajčiarsku získala prvú cenu za najlepšiu šou odohranú na ulici. Z Talianska je produkcia Petit Cabaret 1924. Taliani, lepšie povedané Talianky, si do Kremnice priviezli aj vlastné šapitó, v ktorom predviedli súčasný kabaret v ženskom prevedení. Navodili v ňom atmosféru inšpirovanú parížskou kaviarňou. Akrobacia, mágia, žonglérske kúsky, tanec či chodenie po lane malo u divákov úspech a táto skupina získala aj festivalové ocenenie.

Z Fínska prišla Sari Mäkelä, aby predviedla The Great Granny Show. Predstavenie starej mamy z krajiny tisícich jazier je spojením cirkusových disciplín a humoru. Je dôkazom toho, že aj v zrelom veku sa dá pestovať akrobacia. Grosmutter v šatke a zástere už má svoj vek, pomaly a ťažko chodí, keď však nasadne do nekonečného kruhu akrobacie, je nezastaviteľná. Všetky produkcie mali jedného spoločného menovateľa - vo všetkých protagonisti zapojili do deja viacero divákov.