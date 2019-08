TASR

OH2020-Kanoistika-MS: Erik Vlček mieri na šieste OH

Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek svoju úlohu zvládli excelentne, účasť na OH ozdobili bronzovou medailou.

Na snímke radosť slovenských reprezentantov sprava Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek — Foto: TASR

Szeged 25. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak nechýbal na olympijských hrách od Sydney 2000 a ináč tomu nebude ani o rok v Tokiu. Vlajková loď slovenskej rýchlostnej kanoistiky mala jedinú možnosť, ako si s istotou zabezpečiť účasť pod piatimi kruhmi na 500-metrovej trati, potrebovala sa umiestniť v prvej sedmičke na MS v Szegede. Samuel Baláž, Erik Vlček, Csaba Zalka a Adam Botek svoju úlohu zvládli excelentne, účasť na OH ozdobili bronzovou medailou. Lídrom tímu bol tradične Erik Vlček. Najúspešnejší slovenský kanoista má už 37 rokov, získal 17. medailu na MS a v Tokiu sa môže predstaviť na šiestych OH za sebou. Napriek tomu si váži každý pódiový úspech, ten zo Szegedu ešte o čosi viac. "Má pre mňa obrovskú cenu, pretože je čoraz zložitejšie vybojovať medailu, navyše to boli z najtesnejších pretekov, aké som zažil," povedal Vlček. Výborné umiestenie považuje za motiváciu a rád by sa predstavil v Tokiu: „Fantasticky nás to poháňa vpred. Medaila dokazuje, že na to máme a má zmysel tvrdo trénovať do Tokia. Ja osobne som nikdy ani nedúfal, že by som to mohol potiahnuť takto dlho." Hneď tri dôvody na oslavu mal háčik Samuel Baláž. Okrem druhej medaily z MS, pred rokom získal s K4 na 1000 m striebro, miestenky na OH, v nedeľu dovŕšil 21 rokov. „Myslím si, že je to pekný koniec sezóny. Namakali sme sa a toto je odmena," uviedol Baláž, pre ktorého to bola premiérová olympijská kvalifikácia: „Každý od nás očakával, že to vyjazdíme a chvalabohu sme to zvládli. Olympijská kvalifikácia ešte zdvihla úroveň, pretože už od semifinále sa všetci tlačili do finále, takže som rád, že to takto dopadlo." Oslávenec odchádzal do Szegedu - posvätného mesta rýchlostnej kanoistiky - s veľkými očakávaniami. Atmosféru MS v Maďarsku predtým nezažil a veľmi sa na ňu tešil: „Bola neskutočná, zážitok sám o sebe, v semifinále sme sa ani nepočuli, vo finále to bolo trochu lepšie."

Rovnako bol na tom Csaba Zalka. Jeho radosť navyše znásobil fakt, že získal svoju premiérovú medailu na seniorských MS. „Povedali sme si, že spokojní budeme aj s olympijskou miestenkou. Keď sme však úspešne absolvovali rozjazdy i semifinále, hovoril som si, že by to mohlo byť aj na medailu," povedal najmladší člen posádky K4. Úspech je pre 20-ročného pretekára veľká motivácia na prácu do budúcnosti: „Budem tvrdo makať, aby som dokázal, že patrím do káštvorky. Som síce mladý, ale môj vzor Erik Vlček súťažil na olympiáde už ako devätnásťročný, takže si myslím, že ak sa o rok predstavím v Tokiu, bude to dobrý začiatok kariéry." Pod veľkým tlakom bol aj tréner K4 Peter Likér. Svojím rozhodnutím o zložení káštvorky rozvíril pred šampionátom vodu, napokon sa však jeho voľba ukázala ako správna: „Odľahlo mi. Musel som sa rozhodnúť, niekedy je to kruté, ale vidíte, aké sú výsledky. Týchto chlapcov poznám, trávime spolu veľa času a potreboval som naozaj tých najlepších. Som rád, že sa nám to podarilo a ešte sme získali aj bronz."