Kanoistika-MS: Slováci v K2 na 500 m nezvládli B-finále a skončili poslední

Do cieľa dopádlovali na poslednej deviatej priečke s mankom 10,25 sekundy na víťazných Dánov.

Na snímke slovenskí reprezentantanti sprava Ákos Gacsal a Gábor Jakubík — Foto: TASR

Szeged 25. augusta (TASR) - Slovenským reprezentantom Ákosovi Gacsalovi a Gáborovi Jakubíkovi nevyšlo na MS v rýchlostnej kanoistike v Szegede nedeľné B-finále K2 na 1000 metrov. Do cieľa dopádlovali na poslednej deviatej priečke s mankom 10,25 sekundy na víťazných Dánov. Celkovo obsadili na MS 18. miesto. „Neviem, čo sa stalo, prvých 250 metrov bolo v poriadku, potom to už nešlo. Cítili sme vietor, ale to nebola prekážka," povedal v cieli sklamaný Gacsal. Rozčarovanie nedokázal skryť ani jeho kolega Jakubík: "Nevyšlo to, stáva sa. Akoby sme to neboli my. Bol by som rád, ak by som vedel určiť príčinu, ale neviem. Úlohu zohrala aj psychika, ale nebudem o tom hovoriť," uviedol Jakubík. Nedeľný záver šampionátu príliš nevyšiel ani singlkanoistovi Matejovi Rusnákovi, ktorý obsadil v B-finále 5. pozíciu, za víťazom Ukrajincom Pavlom Altuchovom zaostal o 3,75 sekundy. V celkovej klasifikácii dosiahol 14. miesto.