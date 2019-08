TASR

Dnes o 12:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Do otvorenia XVI. paralympijských hier v Tokiu zostáva presne rok

V hlavnom meste Japonska bude v akcii 4350 športovcov z vyše 160 krajín sveta.

Predseda vlády SR Robert Fico prijal 21. augusta 2012 na Úrade vlády SR výpravu športovcov- paralympionikov — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Tokio 25. augusta (TASR) - Presne o rok sa slávnostným otváracím ceremoniálom začnú v Tokiu XVI. paralympijské hry. V hlavnom meste Japonska bude v akcii 4350 športovcov z vyše 160 krajín sveta, ktorí budú súťažiť o 540 sád medailí. Bojovať budú o ne aj slovenskí reprezentanti, ktorí majú najvyššie ambície v cyklistike, športovej streľbe, boccii, lukostreľbe, stolnom tenise a atletike. Motto PH 2020 je "Discover Tomorrow", teda "objav zajtrajšok". „Paralympijské hry sú oslavou ľudskej rôznorodosti a ľudského potenciálu. Ani v Japonsku nehrali ľudia s fyzickým postihnutím dlho významnú rolu v spoločnosti, no Tokio, ktoré bude hostiť paralympiádu v roku 2020, to mení," uviedol prezident Medzinárodného paralympijského výboru Andrew Parsons. Japonskí organizátori začali v nedeľu odpočet 365 dní do štartu PH (25. augusta – 6. septembra 2020). Usporiadatelia pripravujú najviac live prenosov v celej doterajšej histórii paralympijských hier.

Dejiskom otváracieho i záverečného ceremoniálu bude vynovený Olympijský štadión, ktorý už privítal športovcov v roku 1964 na prvej olympiáde v tomto meste. Tokio však bolo v rovnakom roku (ako jedno z mála miest v prvých desaťročiach existenie paralympijského športu) dejiskom nielen OH, ale aj PH. Do programu PH 2020 bolo zaradených 22 športov, pribudli bedminton a taekwondo, vypadli jachting a futbal so siedmimi hráčmi. Okrem nich to budú atletika, basketbal na vozíku, boccia, cyklistika (dráhová a cestná), futbal s piatimi hráčmi (football 5-a-side), goalball, jazdectvo, džudo, lukostreľba, parakanoe, paratriatlon, plávanie, ragby na vozíku, stolný tenis, šerm na vozíku, športová streľba, tenis na vozíku, tlak na lavičke, veslovanie a volejbal v sede. Informácie pochádzajú z oficiálneho webu a facebookového konta Slovenského paralympijského výboru (SPV).