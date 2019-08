TASR

Dnes o 12:30 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Ďalší nepremenený pokutový kop stál United body, hrdinom Chelsea Abraham

Víťazný gól hostí navyše prišiel až v nadstavenom čase, len štyri minúty po tom, čo sa United podarilo vyrovnať zásluhou Daniela Jamesa.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR

Manchester 25. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru United v anglickej Premier League opäť stratili body po tom, čo nepremenili v zápase pokutový kop. Po minulotýždňovej nepremenenej penalte Paula Pogbu na ihrisku Wolverhamptonu (1:1) sa tentoraz z bieleho bodu pomýlil Marcus Rashford a "červení diabli" podľahli v sobotu doma Crystal Palace 1:2.

Víťazný gól hostí navyše prišiel až v nadstavenom čase, len štyri minúty po tom, čo sa United podarilo vyrovnať zásluhou Daniela Jamesa. Otvárací gól na Old Trafford prišiel v 32. minúte, keď Victor Lindelöf prehral po odkope od brány hostí kľúčový hlavičkový súboj s Jeffreym Schluppom, k predĺženej lopte sa dostal Jordan Ayew a prízemnou strelou povedľa Davida De Geu ukončil po 212 minútach čakanie svojho tímu na prvý gól v novej sezóne.

Napriek územnej prevahe sa domácim vyrovnať nedarilo. Slabú streleckú efektivitu len podčiarkol nepremenený pokutový kop Rashforda, ktorý v 70. minúte opečiatkoval ľavú žrď brány Vicenteho Guaitaa.

Vyrovnanie prišlo až minútu pred koncom riadneho hracieho času, keď rýchlu kombináciu domácich na jeden dotyk zakončil technickou strelou do pravého horného rohu James. Zverenci Oleho Gunnara Solskjaera však napokon nebrali z duelu ani bod, keď v 93. minúte prepálil zvnútra pokutového územia De Geu ľavý obranca Patrick van Aanholt.

Prvá ligová prehra United v sezóne

Zverenci trénera Roya Hodgsona uštedrili United prvú prehru v tejto sezóne a skúsený lodivod si to patrične užíval: „Tento zápas si budem ešte pár dní pripomínať. Potom sa však už musíme sústrediť na duel Ligového pohára proti Colchestru a víkendové stretnutie s Aston Villou."

Domáci tréner hodnotil výkon svojich hráčov kriticky. „Musíme sa z toho poučiť a to veľmi rýchlo. V ostatných dvoch dueloch sme mali získať šesť bodov, čo určite potvrdí každý nezainteresovaný divák. Dva pokutové kopy nás delili od toho, aby sme sa po zápase smiali my. Verím však, že prax robí majstra a ďalšie už spoľahlivo premeníme. Dnešnému duelu sme dominovali, no nemali sme ho pevne v rukách. V úvodnej polhodine súper nepredstavoval pre našu bránu žiadne nebezpečenstvo a my sme si mysleli, že sa nám nič nemôže stať. Do reality nás však vrátil jediný odkop od bránky. K tomu sa pridala navyše nepresnosť v koncovke, čo nás v konečnom dôsledku stálo víťazstvo," zhodnotil duel tréner Solskjaer.

Oba tímy majú po troch odohraných kolách na konte štyri body. United sa pokúsia o reparát o týždeň v sobotu 31. augusta na pôde Southamptonu, Crystal Palace privíta v ten istý deň doma nováčika z Aston Villy.

Hrdinom Chelsea mladík Abraham

Pozíciu favorita zvládli futbalisti Chelsea Londýn, ktorí si na ihrisku Norwichu City pripísali prvé víťazstvo v tejto sezóne v pomere 3:2. Bol to zároveň prvý triumf Franka Lamparda v pozícii hlavného kouča "The Blues".

Jeho hráči mali dobrý vstup do duelu, keď skóre otvoril už v 3. minúte mladík Tammy Abraham svojím prvým zásahom v A-tíme Chelsea. Nováčik však odpovedal už o tri minúty neskôr zásluhou Todda Cantwella.

V prvom dejstve videli diváci ešte dva góly. V 17. minúte poslal hostí opäť do vedenia 20-ročný Mason Mount a štvrťhodinu pred koncom sa svojím piatym gólom v sezóne vyšvihol do čela tabuľky strelcov fínsky útočník Norwichu Teemu Pukki. Mužom zápasu však bol nakoniec Abraham, ktorého druhý presný zásah zo 68. minúty mal prívlastok víťazný.

„Som nesmierne šťastný. Chceme v tomto duchu pokračovať a vyhrávať aj naďalej. Dávam mi to nesmiernu chuť pracovať. Dnes som videl veľa pozitívnych vecí, ale aj takých, na ktorých treba zapracovať. Mám však obrovskú dôveru v môj tím a spôsob hry, ktorým sa prezentujú," citovala Lamparda britské médiá. Jeho zverenci privítajú v sobotu 31. augusta na domácej pôde nováčika Sheffield United, Norwich cestuje v ten istý deň do Londýna, kde si zmeria sily s West Hamom.