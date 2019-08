TASR

Vyše polovica Európanov, ktorí využívajú internet, nakupuje a bookuje dovolenky

Možnosť kupovať letenky, rezervovať si ubytovanie, alebo objednať dovolenku cez internet využili vlani najčastejšie ľudia vo veku 25 až 34 rokov.

Slováci čoraz častejšie nakupujú cez internet — Foto: ARCHÍV TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 25. augusta (TASR) - Vyše polovica Európanov, ktorí využívajú internet, nakupuje a bookuje dovolenky online. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat využívajú túto formu najčastejšie Luxemburčania (73 %), Fíni (65 %) a Nemci (64 %). Možnosť kupovať letenky, rezervovať si ubytovanie, alebo objednať dovolenku cez internet využili vlani najčastejšie ľudia vo veku 25 až 34 rokov, a to až 55 % Európanov v tejto vekovej kategórii. Naopak, najmenej sa to deje u starších ľudí vo veku 65 až 74 rokov, tam je to necelých 47 %. Najmenej obľubujú túto formu mladí vo veku 16 až 24 rokov, a to len niečo vyše 41 %.

„Na Slovensku využívajú online nakupovanie a booking dovoleniek najčastejšie mladí ľudia vo veku 25 až 34 rokov. Za posledné roky ich vďaka väčšej dostupnosti internetu pribúda. Aktuálne túto formu využíva 51 % ľudí v tejto vekovej kategórii," uvádza Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Slováci sa postupne doťahujú na priemer Európskej únie. Vlani až 18 % Slovákov využilo zdieľané ubytovanie doma či v zahraničí. V Čechách iba 5 % ľudí využíva túto formu ubytovania. Podobne ako v Česku sú na tom ľudia na Cypre, iba 3 % ľudí využíva zdieľané ubytovanie, v Litve (7 %), Grécku, Rumunsku a Slovinsku (všetky 8 %), či v Bulharsku (9 %). „Aj z našich prieskumov vyšlo, že Slováci prostredníctvom internetu nielen čoraz viac bankujú, ale aj nakupujú. Online obchody využívajú na nákup oblečenia, obuvi či rôznych doplnkov 56 % Slovákov, zhodne 56-percentný podiel zaznamenala elektronika ako TV, počítače, tablety či smartfóny. Najmenej nakupujeme prostredníctvom internetu jedlo (16 %). Až 54 % Slovákov si nevie predstaviť, že by si práve jedlo objednávali online. Vyše polovica Slovákov nakupuje cez internet letenky, alebo platí za hotel, či iné cestovné položky," dodala analytička.