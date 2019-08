TASR

Spokojný Klopp po výhre nad Arsenalom: Podali sme vynikajúci výkon

Hráč Liverpoolu Mohamed Salah (vľavo) a hráč Arsenalu Nacho Monreal — Foto: TASR

Liverpool 25. augusta (TASR) - Dva presné zásahy Mohameda Salaha rozhodli o sobotnej výhre futbalistov FC Liverpool v šlágri 3. kola anglickej Premier League proti Arsenalu Londýn (3:1).

Egyptský útočník má po úvodných troch kolách na konte už tri gólové zápisy a zverenci trénera Jürgena Kloopa zostávajú naďalej bez straty bodu. Nemecký kouč "The Reds" vyzdvihol výkony svojho mužstva zo začiatku sezóny.

Okrem plného bodového zisku z troch duelov sa Liverpool uplynulý týždeň tešil aj zo zisku európskeho Superpohára, keď si vo finále po jedenástkovom rozstrele poradil s londýnskou Chelsea.

„Dnes sme podali skutočne vynikajúci výkon. Naše vystúpenie bolo plné sily, energie, drzosti a vášne. To je to, čo potrebujeme proti takému dobrému tímu, akým je Arsenal," uviedol po stretnutí Klopp. Oba tímy išli do zápasu s plným bodovým ziskom. Arsenal v úvodnom kole zvíťazil na ihrisku Newcastlu a v druhom kole zdolal na domácej pôde Burnley. Zverenci Unaia Emeryho však na Anfield Road nedokázali natiahnuť víťaznú šnúru.

„Liverpool robí v uplynulých rokoch úžasnú robotu, no myslím si, že ak by sa nám podarilo skórovať ako prvým, bol by to úplne rozdielny zápas," myslí si obranca David Luiz, ktorý do Arsenalu prestúpil z konkurenčnej Chelsea. Napriek prehre vyzdvihol bojovnosť svojich zverencov aj Emery.

Štyridsaťsedemročného španielskeho trénera potešil záverečný gól Lucasa Torreiru, ktorým "The Gunners" skorigovali skóre zápasu. „Naša reakcia napriek prehre o tri góly bola veľmi dobrá. Lucasov gól nám môže pomôcť z hľadiska sebavedomia do ďalších zápasov. To je tímový duch, ktorý chcem vidieť," citovala Emeryho agentúra AFP.