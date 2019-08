TASR

Bratislavské Zlaté piesky žili hudbou, reggae tóny prerušili búrky

Fanúšikovia sa však vedia potešiť aj zabaviť s domácou ska partiou, ktorá si už tridsať rokov hovorí Polemic.

Na snímke návštevníci 11. ročníka hudobného festivalu Uprising Reggae Festival na Zlatých pieskoch v Bratislave 25. augusta 2018. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 25. augusta (TASR) – Druhým dňom pokračoval v sobotu v rekreačnom areáli na bratislavských Zlatých pieskoch dvanásty ročník najväčšieho stredoeurópskeho reggae festivalu Uprising. Festival však po polnoci dočasne prerušili búrky. Program na hlavnom pódiu rozbiehala česká hiphopová formácia Prago Union. Na scéne je od roku 2002, založili ju dvaja bývalí členovia kapely Chaozz DJ Skupla a raper Kato. V súčasnosti po boku Kata účinkuje DJ Maro. V roku 2005 vydali debutový album HDP. Na svojom konte majú dnes osem vydaných albumov, najnovší s názvom Smrt žije vyšiel v júli 2016. Ich vystúpenie bolo dobrým rozbehom festivalového popoludnia.

Lucille Crew je medzinárodná zostava groove, hiphopu a soulu z Tel Avivu, založili ju producent Izzy (Isgav Dotan) a bubeník Yossi Adi. Ich koncertné aktivity a s tým aj spojená popularita stále stúpala, dnes majú za sebou vystúpenia po celej Európe. Najnovšími prírastkami ich diskografie sú EP Restless Mind z mája 2016 a EP Respect The Down z marca 2017. Pri skladbách Big City, Something, What The Hell, Got It či Badman si zatancuje každý, či už priamo pod pódium alebo aj ďalej od neho.

Prvým jamajským interpretom bol veterán Eek-A-Mouse (1957), rodným menom Ripton Joseph Hylton. Stálicou reggae scény je už viac ako štyridsať rokov, na Slovensku mal koncertnú premiéru. Debutový album Bubble Up Yu Hip vydal v roku 1980. Dnes má v zbierke 25 albumov a kompilácií, najnovší Give it to them je z roku 2016. Je interpretom viacerých známych reggae songov, ktoré oslovia každého, či už sú to Wa-Do-Dem, Ganja Smuggling, Amarexol, Sensee Party či The Freak.

Nigérijská speváčka, skladateľka a herečka Nneka Egbuna (1980) nie je na Uprisingu neznáma, predstavila sa tu v roku 2016. Pozornosť verejnosti si získala už v roku 2004, keď bola predskokankou koncertu Seana Paula. Prvý úspech jej priniesol v roku 2005 singel The Uncomfortable Truth. Ešte v roku 2005 vydala aj debutový album Victim of Truth. Dnes má na svojom konte päť albumov, piaty My Fairy Tales vyšiel v marci 2015. Z tohto albumu sú aj piesne Believe System, Babylon, My Love, My Love či Local Champion.

Počas predchádzajúcich jedenástich ročníkoch sa na Uprisingu predstavili už desiatky interpretov z Jamajky. Fanúšikovia sa však vedia potešiť aj zabaviť s domácou ska partiou, ktorá si už tridsať rokov hovorí Polemic. Tento rok sa zišli s kapelou Medial Banana, aby oslávili jubileá. Medial Banana je na scéne desať rokov, Polemic rokov tridsať. K spoločnej oslave nahrali aj spoločný song Staré časy.

Skupina Polemic vznikla v roku 1989. V roku 1997 vydali prvý album Do ska. V júni 1999 vydali druhý album s názvom Yahman!. Za rok 1999 získala skupina v ankete Slávik ocenenie ako skokan roka. V októbri 2000 vydali tretí album Gangster-ska a v novembri 2002 štvrtý Nelám si s tým hlavu. V októbri 2005 vydali úspešný album Nenudin. V máji 2007 vydali DVD a CD Polemic Live, v máji 2008 vyšla ich hitová kompilácia Best Of Polemic 1988-2008. V máji 2010 vydali album s názvom Horúce časy a v závere marca 2013 štúdiový album Hey! Ba-Ba-Re-Bop. S odstupom dvoch rokov vydali tento album v júli 2015 aj na vinylovej platni. Hity Škandál, Ako to prežijem, Komplikovaná, Ona je taká či Ja som to vedel sú v ich podaní už pomaly ľudovkami. Po spoločnom narodeninovom vystúpení festival zasiahli búrky.