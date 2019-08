TASR

Dnes o 23:33 čítanie na minútu 0 zdieľaní Noah Lyles prekonal Boltov rekord

Druhý skončil obhajca titulu majstra sveta Ramil Gulijev z Turecka

JB 20 Brusel - Ruská atlétka Anna Čičerovová v skoku do výšky na atletickom mítingu Diamantovej ligy v Bruseli — Foto: TASR/AP

Paríž 24. augusta (TASR) - Americký šprintér Noah Lyles na mítingu Diamantovej ligy v Paríži ukázal, že môže byť dôstojným nástupcom Usaina Bolta. Na dvestometrovej trati v sobotu zabehol čas 19,65 s a prekonal rekord mítingu, ktorý časom 19,73 držal práve jamajský fenomén. Druhý skončil obhajca titulu majstra sveta Ramil Gulijev z Turecka za 20,01. Medzi vrcholy večera patril trojskok mužov. Dvojnásobného olympijského víťaza Christiana Taylora tentokrát prekonal jeho krajan Will Claye, ktorý skočil 18,06. To je iba trinásty pokus histórie cez 18 m líniu. Aj žrdkárky sa v hlavnom meste Francúzska zišli v najsilnejšom zložení, no všetkým favoritkám vytrela zrak Kanaďanka Alysha Newmanová. Dvadsaťpäťročná rodáčka z Londonu skočila národný rekord 482 cm.

Kvalitné obdobie prežíva aktuálne vrh guľou mužov, až dvaja pretekári hodili za 22 metrov. Zvíťazil Novozélanďan Tomas Walsh, ktorý si výkonom 22,44 m zlepšil sezónne maximum a vylepšil aj rekord mítingu. Najlepší guliar sezóny Ryan Crouser v Paríži neštartoval. V najkratšom šprinte žien triumfovala úradujúca olympijská víťazka Elaine Thompsonová z Jamajky, keď zabehla dve stotiny sekundy pod 11 s. Pred majstrovstvami sveta v Dauhe sa uskutočnia ešte dva finálové mítingy Diamantovej ligy. Prvý v Zürichu je na programe vo štvrtok 29. augusta. Druhý bude 6. septembra v Bruseli.