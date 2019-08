TASR

Žiaci a študenti sa môžu zapojiť do projektu Nenápadných hrdinov

Svoje hudobné nahrávky môžu žiaci základných, stredných a vysokých škôl, ale aj mladí ľudia do 26 rokov posielať poštou.

Na snímke premiérka SR Iveta Radičová na študentskej konferencii Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom 1945 - 1989 — Foto: TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Žiaci, študenti a mladí ľudia sa môžu zapojiť do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom. Podľa slov jeho autora Františka Neupauera je cieľom projektu povzbudiť mladých, aby aj piesňou priblížili svojim rovesníkom príbehy ľudí, ktorí nám svojimi postojmi prinavrátili slobodu. Mládež sa môže zapojiť do 20. októbra 2019. Nultý ročník hudobnej sekcie projektu otvára občianske združenie Nenápadní hrdinovia. „Veľkou inšpiráciou im môžu byť básne z väzenia, profily osobností či tvorba bývalého politického väzňa Rudolfa Dobiáša a iných. Táto téma v seba spája pocit bezmocnosti, brutality, no rovnako aj hrdinstva, vzbury či odpustenia," skonštatoval Neupauer.

Svoje hudobné nahrávky môžu žiaci základných, stredných a vysokých škôl, ale aj mladí ľudia do 26 rokov posielať poštou na DVD, CD, USB, ale aj elektronicky. Slávnostne vyhodnotenie projektu bude v predvečer Dňa boja za slobodu a demokraciu (17. november). Viac informácií nájdu záujemcovia aj na webovej stránke november89.eu. OZ Nenápadní hrdinovia od roku 2009 zachytáva príbehy nenápadných hrdinov prostredníctvom študentov. V roku 30. výročia Nežnej revolúcie pripravuje v spolupráci s partnermi dokumentárny film, ako mladí ľudia objavili príbeh prenasledovaných v čase komunistického režimu.