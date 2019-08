TASR

Dnes o 19:28 čítanie na minútu 0 zdieľaní Volejbal: Slováci zvíťazili v Portugalsku aj v sobotu, nestratili ani set

Zverenci Andreja Kravárika po piatkovej výhre 3:1 zvíťazili v sobotu 3:0 a triumfovali aj s hráčmi z lavičky v dodatkovom sete.

28. ME mužov vo volejbale — Foto: TASR – Milan Kapusta

Vila Flor 24. augusta (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti uspeli aj v druhom z trojice medzištátnych prípravných stretnutí vo Vila Flor v Portugalsku. Zverenci Andreja Kravárika po piatkovej výhre 3:1 zvíťazili v sobotu 3:0 (23, 18, 20) a triumfovali aj s hráčmi z lavičky v dodatkovom sete (25:16). Záverečné meranie síl s účastníkom tohtoročnej Ligy národov je na programe v nedeľu o 17.00 h SELČ. Oba tímy sa pripravujú na septembrový európsky šampionát EuroVolley 2019, Slováci sa predstavia v základnej B-skupine v Belgicku.

Medzištátny prípravný zápas mužov - sobota: Portugalsko - SLOVENSKO 0:3 (-23, -18, -20) - dodatkový set 16:25 Zápas trval 73 minút. SR: Paták 8, J. Kováč 6, Michalovič 17, Kriško 13, Krajčovič 9, Zaťko 1, liberá M. Vitko a Lux (Ihnát 0, Gavenda 0, Firkaľ 0, Mačuha 0, F. Palgut 0). Tréner: A. Kravárik. Zostava SR v dodatkovom sete: Firkaľ 5, Mačuha 2, Gavenda 4, Ihnát 4, J. Kováč 2, F. Palgut 3, libero M. Vitko.

Hlasy (zdroj: www.svf.sk):

Andrej Kravárik, tréner SR: „Myslím si, že výkon družstva bol koncentrovanejší než včera, boli sme od súpera lepší vo všetkých herných činnostiach. Eliminovali sme doterajšie problémy na podaní, hráči stopercentne dodržali taktiku. Dnes hrali Portugalčania lepšie, ale dokázali sme na to reagovať, čo ma teší. Víťazstvá nad takýmto súperom tešia, majú svoju hodnotu. Budeme pokračovať na sto percent, aby sme na majstrovstvá Európy prišli v čo najlepšej forme."

Tomáš Kriško, smečiar a kapitán SR: „Dnes sme v porovnaní so včerajškom nedovolili súperovi utvoriť si taký náskok, aj keď sme väčšinu prvého setu prehrávali. Trpezlivo sme však hrali svoju hru, to sa nám vyplatilo; vyhrali sme prvý set a tým sme Portugalčanov zlomili. Zápas sme napokon dohrali do zdarného konca. Myslím si, že sme boli lepší vo všetkých herných činnostiach - na podaní, prihrávke, obrane na sieti aj v poli aj v útoku, takže zaslúžené víťazstvo."

Jakub Kováč, blokár SR: „Prvé dva sety boli vyrovnané. Mali sme slabšie začiatky, ale v koncovkách sme to dobehli, čo je veľmi dobré. Víťazstvo 3:0 nás teší."