TASR

Na mŕtvom ramene Váhu otvorili požičovňu člnov

Obyvatelia a návštevníci Komárna tam môžu už počas tohto víkendu využiť nielen člny, ale aj vodné bicykle.

Požičovňa člnov — Foto: TASR

Komárno 24. augusta (TASR) – Pri mŕtvom ramene Váhu funguje nová požičovňa člnov. Obyvatelia a návštevníci Komárna tam môžu už počas tohto víkendu využiť nielen člny, ale aj vodné bicykle. K nim by časom mali pribudnúť aj surfy. O vybudovaní požičovne člnov rozhodli na jar tohto roka poslanci mestského zastupiteľstva. Z rozpočtu mesta na tento účel vyčlenili 40.000 eur. „Mŕtve rameno a jeho okolie sú rekreačnou destináciou, ktorá ponúka mnoho príležitostí pre Komárňanov i turistov. Bohužiaľ, doteraz mesto tento potenciál nevyužilo. Teraz to chceme zmeniť komplexným plánom. Naším cieľom je, aby sa jazero a jeho okolie stalo jednou z najobľúbenejších rekreačných oblastí Komárna, kde na tých, ktorí tam chcú relaxovať, budú čakať kvalitné služby," povedal primátor Béla Keszegh. Požičovňa člnov je otvorená každý deň od 10. do 18. hodiny. V septembri bude otvorená počas víkendov. "„erania opäť potvrdili, že kvalita vody sa značne zlepšila a je vhodná aj na kúpanie. Odstránili sme kal a vyčistili aj nábrežie a cesty, takže požičovňa člnov a jej okolie sa stali vhodným miestom na rekreáciu," dodal Keszegh.