Warholove múzeum láka Poliakov, turizmu by pomohli ďalšie vlaky

V aktuálnej sezóne dopravca zaznamenal už k 17. augustu viac prepravených cestujúcich - okolo 2000 - ako za celú minuloročnú sezónu.

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. — Foto: TASR

Medzilaborce 24. augusta (TASR) – Cestovný ruch a jeho ďalší rozvoj bol témou stretnutia predsedu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milana Majerského a maršálka poľského Podkarpatského vojvodstva Wladyslawa Ortyla v sobotu v Medzilaborciach. Obaja partneri sa pritom vyslovili za rozšírenie letného víkendového vlakového spojenia medzi mestami Rzeszów a Medzilaborce. Túto možnosť na cesty využívajú stovky Poliakov, ktorých láka najmä medzilaborské Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. „Poliaci majú záujem o moderné umenie Andyho Warhola, preto aj vzniklo toto vlakové spojenie, ktorým na Slovensko za sezónu prichádza vyše 2000 ľudí. Pomôže to slovenskej strane a Poliaci sa na druhej strane obohatia o to, čo je celosvetovo výnimočné v umeleckej oblasti," uviedol Majerský. Prianím vedenia samosprávneho kraja i mesta Medzilaborce je rozšírenie týchto spojov.

Zástupca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Marek Kasa, ktorý bol na rokovaniach prítomný, konštatoval pozitívny vývoj v počte cestujúcich, využívajúcich tieto vlaky. V aktuálnej sezóne dopravca zaznamenal už k 17. augustu viac prepravených cestujúcich - okolo 2000 - ako za celú minuloročnú sezónu. „Preto vidíme budúcnosť v tomto spojení. Samozrejme, zaznievajú rôzne návrhy, pán primátor Medzilaboriec chce rozšíriť jazdu vlakov o piatok, zástupcovia poľskej strany si predstavujú, že by vlaky mohli jazdiť aj v septembri. My ako dopravca sme pripravení a podporujeme to, avšak rozhodujúce slovo v objednávaní vlakov má na Slovensku ministerstvo dopravy," uviedol Kasa.

O záveroch zo stretnutia by sa tak malo v rámci rezortu ďalej rokovať. Ministerstvo zároveň navrhlo zriadiť autobusové prípoje z Medzilaboriec k dreveným kostolíkom zapísaným v zozname UNESCO, pričom požiadalo o spoluprácu samosprávny kraj s cieľom ešte viac zatraktívniť spojenie. Sezónne spojenie ZSSK prevádzkuje na trati Medzilaborce – Lupkow – Sanok/Rzeszów a späť. Vlak, ktorý Poliaci volajú „Vojak Švejk", premáva počas letných prázdnin v soboty a nedele, a je zameraný práve na rozvoj prihraničného turizmu.