Výročie Povstania si v Lenartove pripomenú odhalením pamätnej tabule

Vojnové udalosti sa dotkli takmer každej rodiny v Lenartove.

Lenartovský rebriňák — Foto: TASR

Lenartov 24. augusta (TASR) – Odhalením pamätnej tabule a premenovaním Základnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (ZO SZPB) v Lenartove si miestni v sobotu pripomenú 75. výročie Slovenského národného povstania (SNP). Pietna spomienka sa začne o 15.00 h položením vencov k pamätníku partizánskej skupiny Lipa. „ZO SZPB v Lenartove chce urobiť akt premenovania svojej základnej organizácie podľa zakladateľa, ktorý pochádzal z Lenartova. Budú sa volať ZO SZPB Jána Demka v Lenartove, čiže preto sme pozvali našich občanov, ako aj ľudí z okolitých obcí, lebo si myslíme, že si táto spomienka zaslúži pozornosť," uviedla pre TASR starostka obce Lenartov Jana Bľandová.

Vojnové udalosti sa podľa jej slov dotkli takmer každej rodiny v Lenartove. „Naši otcovia a starí otcovia sa zorganizovali do partizánskej skupiny pod vedením Jána Demka. Odišli do neprístupných, bezpečných lesov Lenartova. V bunkroch pomáhali oslobodzovacej armáde. Pozorovali, dávali hlásenia, pomáhali utečencom z pracovných a nemeckých táborov a, samozrejme, aj židom, ktorých naháňali žandári a gardisti. Partizáni boli bezmála z každej jednej rodiny a pomáhali nielen dospelí, ale často aj deti rôznymi informáciami a donáškami jedla do bunkrov," doplnila Bľandová. Na mieste, kde pôsobila partizánska skupina Lipa, osadia tabuľu s vyobrazením lipovej ratolesti a zbrane s vojenskou prilbou. "Bude to smerom, ako sa ide na Javorinu, hlboko v lese. Je to veľká drevená tabuľa na drevenom stojane," priblížila starostka. Na podujatí sa podľa jej slov zúčastnia členovia ZO SZPB, občania obce, ako aj hostia z Okresného úradu v Bardejove, Úradu Prešovského samosprávneho kraja a oblastného výboru SZPB. Súčasťou osláv budú vystúpenie speváckej skupiny Kalina, výstava výzbroje a výstroja vojaka v druhej svetovej vojne, duchovná pobožnosť za všetkých účastníkov bojov a padlých počas SNP a druhej svetovej vojny, vyhodnotenie výtvarnej súťaže Lenartov očami detí a návšteva pamätnej izby. Sprievodnou akciou bude okrem osadenia pamätnej tabule i vatra priateľstva, spojená s besedou s pamätníkmi.