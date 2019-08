TASR

Park v tvare Slovenska má vyznačenú diaľnicu i tunely

Park podľa starostu navštevujú turisti, ktorí idú do susednej obce Ľutina, významného gréckatolíckeho pútnického miesta, alebo na kopec Lysá.

Na snímke park v obci Červená Voda v okrese Sabinov, ktorý má tvar Slovenska. — Foto: TASR

Červená Voda 24. augusta (TASR) – Park v obci Červená Voda v okrese Sabinov má tvar Slovenska. Obec podľa jej starostu Pavla Džačovského využila priestor za obecným úradom. Tvar krajiny si vybrala preto, lebo miestni sú hrdí na to, kde žijú. Park vybudovala obec z programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko. „Pozemok je tak naklonený, ako je aj Slovensko členené. Keď sa pozrieme na stúpajúcu časť, tak vlastne ideme na sever krajiny, okolo Tatier k Prešovu. Hranicu krajiny znázorňuje výsadba krušpánu, zvýraznili sme ju zelenou. Jednotlivé kraje sú znázornené čiernymi oddeľovačmi. Krajské mestá sú osadené približne tak, ako sa nachádzajú, a vyznačené kameňmi s názvom. Chodníky znázorňujú diaľničnú sieť na Slovensku. Je to zaujímavosť a rarita, že na Slovensku ešte nemáme postavenú súvislú diaľnicu, ale v Červenej Vode už áno. Vieme sa prejsť z Bratislavy až do Košíc po diaľnici," uviedol pre TASR starosta.

„Čo sa týka diaľnice, má to i svoju symboliku. Vyvstalo to tak samo. Keď sa chceme dostať v rámci Slovenska do Poľska, je tam bezbariérový prístup, ale ak chceme ísť na Ukrajinu, sú tam schody. Čiže na Ukrajinu nie je také jednoduché sa dostať," priblížil starosta s tým, že najdlhšiu rieku na Slovensku Váh znázorňuje potôčik, ktorý vyviera spod Tatier a tečie na juh do Dunaja. Na mieste, kde sa nachádza obec Červená Voda, je besiedka. Najdlhší tunel Branisko a pripravovaný tunel Višňové znázorňujú pergoly. Park podľa starostu navštevujú turisti, ktorí idú do susednej obce Ľutina, významného gréckatolíckeho pútnického miesta, alebo na kopec Lysá. "Chodia sem Česi. Park som dokonca prezentoval skupinke švajčiarskych turistov a rovnako tu boli i žiaci jednej z prešovských škôl," dodal Džačovský.