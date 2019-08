Miro Švolík vystavuje v Bratislave veľkoplošné hravé portrétne fotografie

TASR

Na snímke fotograf Miro Švolík na výstave fotografií — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. augusta (TASR) – Sem na jednej vlne je vtipný názov výstavy fotografa Mira Švolíka v bratislavskej galérii Cit. Je to sprievodné podujatie k aktuálnemu 11. medzinárodnému výtvarnému sympóziu SEM. Koná sa na počesť významnej sochárky a šperkárky Erny Masarovičovej (1926 - 2008) v jej bratislavskom dome a ateliéri. Sympózium SEM má dve hlavné sekcie - sochu a autorský šperk, ale zúčastňujú sa na ňom aj iní výtvarní umelci. Miro Švolík na nich skladá účastníkov do plošných výtvarných šperkov, hravými umeleckými dokumentmi zobrazuje atmosféru sympózií a genius loci galérie Ateliér.EM. Návštevník sa pousmeje pri portrétoch účastníkov prvého sympózia (2009), ktorých autor fotografoval so zváračskou ochrannou maskou. Ďalšie obrazové diela majú súvisiaci rukopis v podobe spoločnej vlny. Jednotlivé portréty alebo scénické skupinové fotografie každoročne aj výtvarno-graficky dotvoril do nápaditého celku.

„Fotografie som špeciálne pripravoval. Nikdy mi nenapadlo, že raz budú takto vystavené. Mám z toho radosť," povedal autor na piatkovej (23. 8.) vernisáži. Jeho bývalý spolužiak na pražskej FAMU a účastník viacerých sympózií SEM, fotograf Anton Sládek, ocenil nápaditú hravosť veľkoplošných vystavených diel: „Rád vymýšľa netradičné postupy, potešme sa z jeho fotografií." Podobne uznanlivo sa vyjadrila aj fotografka Milota Havránková, ktorá sa Švolíkovi určitý čas pedagogicky venovala: „Pochádza z učiteľskej rodiny. Je zodpovedný solitér, slobodný v tvorbe, vydržal pri fotke a stále je sám sebou."

Rodák v Zlatých Moravciach Miro Švolík (1960) absolvoval odbor úžitková fotografia na Strednej umelecko-priemyselnej škole v Bratislave (1979). Umeleckú fotografiu študoval na pražskej FAMU (1981 – 1987). Od roku 1988 je fotografom v slobodnom povolaní. Za tvorbu získal medzinárodné ocenenia, tiež cenu Ministerstva kultúry SR za debut knihy Jedno telo, jedna duša (1990). Švolíkova monografia Cesta do stredu z vydavateľstva Argo bola v Česku vo svojej kategórii vyhlásená za najkrajšiu knihu roka 2005. Okrem Slovenska a Česka, kde dlhodobo žije, mal autorské výstavy vo Veľkej Británii, Nemecku, Kanade, USA, Dánsku, Belgicku a iných krajinách. Jeho diela sú v zbierkach inštitúcií a súkromníkov v USA, Česku, Holandsku, Nemecku a ďalších štátoch. Výstava potrvá do 30. septembra.