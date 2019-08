TASR

Dnes o 12:34 K obratu Dortmundu zavelili striedajúci hráči

Dortmund zvíťazil aj v druhom dueli novej sezóny.

Na snímke zľava hráč Dortmundu Mats Hummels a hráč Kolína Anthony Modeste v zápase nemeckej futbalovej bundesligy FC Kolín - Borussia Dortmund v Kolíne 23. augusta 2019. — Foto: TASR/AP

Kolín nad Rýnom 24. augusta (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund dokázali v 2. kole najvyššej nemeckej súťaže otočiť duel na pôde nováčika Kolína nad Rýnom a zvíťaziť 3:1. Obrat zariadili striedajúci hráči. Vstup do duelu vyšiel lepšie domácim, v 29. minúte predĺžil hlavou rohový kop z pravej strany Ellyes Skhiri a nikým nekrytý Dominick Drexler na vzdialenejšej žrdi otvoril hlavou skóre. Dortmund mal viac z hry, no misky váh na jeho stranu priklonilo až dvojité striedanie zo 62. minúty, keď na ihrisko vybehli Achraf Hakimi a Julian Brandt. Hra vicemajstra získala potrebnú priamočiarosť, čo rezultovalo do vyrovnávajúceho gólu v 70. minúte, keď nakrátko rozohraný roh zakončil strelou z vnútrá pokutového územia Jadon Sancho. Devätnásťročný Angličan strelil už svoj 15. gól v Bundeslige. Túto métu dosiahol ako najmladší hráč v histórii súťaže. Keď už to vyzeralo, že Kolínčania vybojujú cenný bod, prišla obrovská chyba ich brankára Tima Horna, ktorý podcenil center z pravej strany a prepadnutú loptu poslal do siete hlavou Hakimi. Domáci museli hrať vabank, no namiesto vyrovnávajúceho gólu inkasovali v 94. minúte z protiútoku tretíkrát, keď po nezištnej prihrávke Sancha zakončil do prázdnej bránky Paco Alcacer.

„Kľúčom k dnešnému úspechu bolo zostať pokojný. Duel nám ukázal, že v našej hre sú stále rezervy, na ktorých musíme pracovať," uznal sebakriticky kapitán žlto-čiernych Marco Reus. Na tom, že Dortmund zvíťazil aj v druhom dueli novej sezóny, mala veľkú zásluhu aj predsezónna posila z Bayeru Leverkusen Julian Brandt. "Úlohou striedajúcich hráčov je vniesť do hry nový vietor. Presne to som sa snažil urobiť," citovala Brandta agentúra DPA. Skvelou hrou sa prezentovali zverenci trénera Achima Beierlorzera, ktorí vychádzali zo zabezpečenej obrany a neraz hrozili z protiútokov. „Musím pogratulovať chlapcom k predvedenému výkonu, za ktorý by si nepochybne zaslúžili minimálne bod," povedal 51-ročný Nemec. Na prvý bodový zisk v tejto sezóne si tak budú musieť počkať minimálne do soboty 31. augusta, keď sa predstavia na ihrisku Freiburgu. Dortmund čaká v ten istý deň duel na pôde ďalšieho nováčika Unionu Berlín.