Dnes o 12:26 Študenti medicíny majú kladný postoj k povinnému očkovaniu

Kladný postoj k očkovaniu v prieskume zaujalo 98 percent opýtaných.

Prvé preočkovanie dospelých proti záškrtu a tetanu sa odporúča vo veku 30 rokov a ďalej každých 15 rokov. — Foto: TASR

Bratislava 24. augusta (TASR) - Študenti medicíny majú kladný vzťah k povinnému očkovaniu. Približne dve tretiny oslovených medikov sú tiež za rozšírenie povinného očkovania proti niektorým ďalším ochoreniam. Vyplýva to z prieskumu Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP), ktorý realizovala v prvom kvartáli 2019 medzi študentmi medicíny.

„Prieskum ukázal, že medici významne podporujú očkovanie, povinné očkovanie a dokonca podporujú rozšírenie povinného očkovania," zhodnotila Katarína Bodnárová z AIFP. Ocenila, že mladá generácia si uvedomuje hrozbu infekčných ochorení, hoci s väčšinou sa pravdepodobne nikdy nestretli. Kladný postoj k očkovaniu v prieskume zaujalo 98 percent opýtaných. Považujú za ho dôležité na udržanie kolektívnej imunity v spoločnosti. Je to podľa nich tiež jediný účinný spôsob prevencie proti závažným ochoreniam. Približne dve tretiny opýtaných by okruh povinných očkovaní rozšírili. Myslia si, že pribudnúť by mohlo očkovanie proti HPV, meningokoku, pneumokoku a tuberkulóze (TBC). Rizikové skupiny by podľa nich mohli zvážiť aj očkovanie proti chrípke, ovčím kiahňam, hepatitíde A a kliešťovej encefalitíde. Zo súčasného očkovacieho kalendára by žiadne vakcíny nevyraďovali. Medici v prieskume vyjadrili tiež súhlasný postoj s novelou, ktorá zakazuje prijatie neočkovaných detí do škôlok. Spolu s týmto opatrením by zlepšili aj spôsob informovania a vzdelávania verejnosti. „Medici si uvedomujú, že kľúčom k úspešnej komunikácii prínosov očkovania je jednoduchý a zrozumiteľný jazyk. Ako však študenti medicíny zdôrazňujú, primárne by mali o očkovaní s pacientmi hovoriť ich lekári," interpretovala výsledky asociácia. Prieskum realizovaný AIFP sa skladal z online prieskumu, na ktorom sa zúčastnilo takmer 200 študentov štvrtého až šiesteho ročníka medicíny a fokusových skupín s medikmi všetkých štyroch slovenských lekárskych fakúlt.