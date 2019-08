TASR

Basketbal-MS: Američania prišli o víťaznú sériu

Austrálčania zdolali Američanov prvýkrát v histórii.

Basketbalista USA LeBron James — Foto: TASR

Melbourne 24. augusta (TASR) - Basketbalisti USA našli po 78 zápasoch premožiteľa. V sobotňajšom prípravnom stretnutí pred MS v Číne podľahli v Melbourne domácej Austrálii 94:98. Američania prehrali po takmer trinástich rokoch, na medzinárodnej scéne naposledy nestačili v semifinále MS 2006 na Grécko. Na šampionáte vtedy získali bronz. "Súper chcel víťazstvo viac než my. Je to pre nás lekcia," citovala agentúra AP rozohrávača Kembu Walkera, autora 22 bodov. USA ťahali sériu 78 víťazstiev, ktorú ozdobili triumfami na OH 2008, 2012 a 2016 ako i MS 2010 a 2014. K výhre Austrálie, ktorá dokázala v zápase zmazať 10-bodový deficit, prispel 30 bodmi Patty Mills. Rozohrávač San Antonia Spurs, ktorý nastúpil proti svojmu klubovému trénerovi Greggovi Popovichovi, zaznamenal záverečných desať bodov svojho tímu. Austrálčania zdolali Američanov prvýkrát v histórii.