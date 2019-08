TASR

Bratislava žije hudbou

Začal sa Uprising festival.

Na snímke fanúšik stojí pred hlavným pódiom na 10. ročníku najväčšieho reggae hudobného stretnutia Uprising Reggae Festival na Zlatých pieskoch v Bratislave 26. augusta 2017. — Foto: TASR - Pavol Zachar

Bratislava 24. augusta (TASR) – Rekreačný areál Zlaté piesky v Bratislave sa stal od piatka (23.8.) opäť miestom stretnutia fanúšikov reggae hudby a jej podobných štýlov. Na dvanásty ročník najväčšieho stredoeurópskeho reggae festivalu Uprising prichádzajú tisícky návštevníkov zo Slovenska aj zahraničia. Úloha otváracieho koncertu prvého dňa na hlavnom pódiu pripadla Dominikovi Varcholovi a jeho kapely N3O. Ponúkol reggae s prvkami ľudovej hudby, dubu a funku, podporené textami, ktoré poslucháča oslovia. Okrem songov z predchádzajúceho obdobia zahral aj piesne z nového albumu, ktorý vydal len pred pár dňami. Multikultúrnu českú formáciu United Flavour zakladali speváčka Carmen a basgitarista Djei v marci 2004. Do povedomia sa dostali singlom Revolution, v júni 2007 vydali debutový album Unity. Rytmy Španielska, Afriky aj strednej Európy prepojili do svojho soundu, ktorý je zmesou latina, reggae, dancehallu, soulu aj hiphopu.

Kapela Third World patrí medzi legendy, vznikla v roku 1973 v jamajskom Kingstone a viac než 45 rokov spája reggae s prvkami R&B, funku, popu, rocku, a v neskoršej produkcii aj dancehallu a rapu. Svoj unikátny štýl nazvali reggae-fusion. Na svojom konte majú viac ako dve desiatky štúdioviek, prvú Third World vydali v roku 1976, najnovšia More Work to be Done vyšla pred pár dňami. O kvalitách týchto Jamajčanov hovorí až desať nominácií na Grammy za najlepší reggae album, v playlistoch nechýbajú ich najväčšie hity Now That We Found Love, 96 Degrees in the Shade či Try Jah Love.

Francúzska kapela Dub Inc patrí k popredným predstaviteľom európskeho reggae a poznajú ju z viacerých vystúpení aj slovenskí fanúšikovia. Na scéne je od roku 1997, pochádzajú zo Saint-Étienne. Kapelá má na konte sedem vydaných albumov, debutový Diversité vydala v roku 2003, najnovší siedmy Millions vyšiel pred pár dňami. Frontmani a speváci Hakim Meridja a Aurélien Zohou dokážu rozhýbať zaplnené hľadiská od prvej skladby, vďaka ich známym hitom Rude Boy, My Freestyle, Better Run či Revolution to potvrdili aj na Zlatých pieskoch.

Headlinerom prvého večera Uprisingu bola ikona svetovej pop music, Američanka Ms. Lauryn Hill. Ako sólová speváčka vystúpila na Slovensku so svojou kapelou prvý raz. Do Bratislavy sa vrátila po štrnástich rokoch, v roku 2005 tu koncertovala so skupinou Fugees a rok nato ohlásila kapela rozchod. Úspešnú dráhu začala vydaním prvého albumu skupiny Fugees v roku 1994. Sólovú dráhu odštartovala albumom The Miseducation of Lauryn Hill v auguste 1998. Táto 44-ročná sympatická speváčka aj herečka je matkou šiestich detí. V rokoch 1996 - 2009 žila s Rohanom Marleym, synom Boba Marleyho. Majú spolu päť detí. V júli 2011 porodila šieste dieťa. Kto sa tešil na jej vystúpenie, tešil sa pri skladbách Lost Ones, Final Hour, Ex-Factor, Forgive Them Father či Doo Wop. Vystúpenie zavŕšila známymi hitmi od Fugees Killing me softly, Ready or Not a Fu-Gee-La.