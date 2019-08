TASR

Tenis: Linetteová postúpila do finále turnaja WTA v New Yorku

V piatkovom semifinále zdolala turnajovú päťku Kateřinu Siniakovú z Česka.

Poľská tenistka Magda Linetteová — Foto: TASR

New York 23. augusta (TASR) - Poľská tenistka Magda Linetteová postúpila do finále dvojhry na turnaji WTA v New Yorku. V piatkovom semifinále zdolala turnajovú päťku Kateřinu Siniakovú z Česka 7:6 a 6:2.