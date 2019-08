TASR

Dnes o 10:06 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tenis-US Open: Kučová nepostúpila do hlavnej súťaže, stopla ju Martincová

Prehrala po boji v troch setoch.

Slovenská tenistka Kristína Kučová — Foto: TASR

New York 23. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Jana Čepelová sa prebojovala do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji US Open. Vo finále kvalifikácie si na harde vo Flushing Meadows poradila s Austrálčankou Jaimee Fourlisovou 6:4, 6:2. Odchovankyňa košického tenisu si zahrá v hlavnej súťaži na niektorom z podujatí veľkej štvorky po poldruharočnej prestávke. V uplynulom období ju trápili zranenia a vo svetovom rebríčku WTA vypadla z prvej stovky. Do hlavnej súťaže sa nedostala slovenská tenistka Kristína Kučová, ktorá v 3. kole prehrala po boji v troch setoch s 27. nasadenou Terezou Martincovou z Česka 6:4, 2:6 a 2:6.