TASR

Dnes o 09:39 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Tenis-US Open: Lacko prehral v 3. kole kvalifikácie s Nemcom Kamkem

Slovenský tenista Lukáš Lacko nepostúpil do hlavnej súťaže grandslamového turnaja US Open.

Slovenský tenista Lukáš Lacko — Foto: TASR

New York 23. augusta (TASR) - Slovenský tenista Lukáš Lacko nepostúpil do hlavnej súťaže grandslamového turnaja US Open, keď v piatkovom 3. kole kvalifikácie prehral s Nemcom Tobiasom Kamkem 5:7 a 3:6.