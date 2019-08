TASR

Vonnová sa zasnúbila so Subbanom

Subban požiadal svoju priateľku so smaragdovým prsteňom v ruke.

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová a kanadský obranca americkej hokejovej NHL z tímu New Jersey Devils P.K. Subban — Foto: TASR

Los Angeles 23. augusta (TASR) - Americká lyžiarka Lindsey Vonnová sa po dvojročnom partnerskom vzťahu zasnúbila s hokejistom P. K. Subbanom. Obaja o tom informovali v rozhovore pre magazín Vogue. Subban podľa magazína požiadal svoju priateľku so smaragdovým prsteňom v ruke priamo v ich sídle v Los Angeles. „Nejdeme sa brať hneď. P. K. bude mať náročnú sezónu. Uvidíme, kedy bude priestor na svadbu. Nechcem to však uponáhľať," citovala Vonnová agentúra AP. Tridsaťročný obranca odohrá nasledujúcu sezónu v drese New Jersey Devils po troch rokoch strávených v Nashville Predators.