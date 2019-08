TASR

Dnes o 09:18 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Stredoveké Bomburove slávnosti ukončia kultúrne leto v meste

Od piatka ponúkajú návrat do bohatej histórie tejto horehronskej metropoly ako slobodného kráľovského mesta so všetkým, čo k tomu patrí.

Budova Mestského úradu v Brezne — Foto: TASR

Brezno 23. augusta (TASR) – Mestský park v Brezne po štvrtý raz ožíva stredovekou atmosférou, podujatím Bomburove slávnosti, ktoré sú vyvrcholením breznianskeho kultúrneho leta. Od piatka ponúkajú návrat do bohatej histórie tejto horehronskej metropoly ako slobodného kráľovského mesta so všetkým, čo k tomu patrí, či už sú to šermiarske vystúpenia, jarmok, alebo rozmanité jedlá. V sobotu (24. 8.) sú na programe historický sprievod parkom, charitatívny primátorský guláš, jarmok s ľudovými výrobkami a ukážkami kováčskych prác, a návštevníci sa môžu tešiť aj na ukážky sokoliarov, bubnovú šou, hudobné vystúpenia a najmenší na program určený pre nich.

„Tešíme sa na množstvo návštevníkov a priaznivcov histórie, ktorí zavítajú do nášho kráľovského mesta, aby okúsili stredovekú atmosféru. Ako to už býva zvykom, aj v tomto roku sme sa rozhodli pomáhať. Výťažok z charitatívneho guláša poputuje 27-ročnej Dominike, ktorá trpí ťažkou poruchou autistického spektra a vyžaduje si intenzívnu starostlivosť," uviedol primátor Brezna Tomáš Abel.