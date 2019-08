SHMÚ vyzýva turistov na opatrnosť, v prípade búrok majú zísť do nižších polôh

TASR

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výzvu. — Foto: TASR - Pavol Ďurčo

Bratislava 23. augusta (TASR) - Meteorológovia v súvislosti so štvrtkovými (22. 8.) tragickými udalosťami v Tatrách pripomínajú, aby turisti vo vysokohorskom prostredí nepodceňovali počasie a boli opatrní. Ak sa v teréne blíži búrka, majú podľa odborníkov zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) zísť do nižších polôh a úplne sa vyhnúť štítom. Na sociálnej sieti SHMÚ informuje, že ak chcú turisti vyraziť do hôr aj v prípade hroziacich búrok, mali by ísť skoro ráno a sledovať oblohu a radar.

„Ak ste na štíte počas búrky, už nech robíte čokoľvek, ste vo veľkom nebezpečí, preto je nutné na to myslieť skôr a takej situácii sa vyhnúť vopred. Štíty majú totiž najvyššiu pravdepodobnosť, že budú zasiahnuté bleskom, keďže sú to najvyššie body v oblasti," napísali meteorológovia na sociálnej sieti. Nebezpečné je podľa SHMÚ aj okolie týchto oblastí, po ktorom môže prúd stiecť, čiže sedlá, reťaze, mokré predmety, prúdy vody. „Určite nevypínajte mobilný telefón, nemá to zmysel, skôr naopak. V prípade potreby ho hneď nebudete vedieť použiť," dodali odborníci.

Meteorológovia upozorňujú, že štvrtkové počasie vo vysokých horách sa dalo predvídať. „Prvé búrky vznikali na západnom Slovensku už pred desiatou hodinou a smerovali na severovýchod. Bez výraznejšej zmeny postupovali ďalej, až sa po dvanástej hodine dostali k Západným Tatrám. Pri priebežnom sledovaní radarových záberov bolo možné s dostatočným predstihom zísť z vysokých polôh Tatier nižšie do bezpečnejších oblastí. Dá sa predpokladať, že viacerí tak aj urobili," napísal SHMÚ na sociálnej sieti. Jeden z turistov, ktorých vo štvrtok v Západných Tatrách zasiahol blesk, neprežil. Zranené sú ďalšie dve osoby, z toho jedna ťažko a druhá ľahko. Zranená je česká turistka, ktorá bola s kolegom na vrchole Baníkova. Kolegu zhodila tlaková vlna do Baníkovského kotla, pád neprežil. Na hrebeni Západných Tatier zasiahol blesk aj slovenského turistu.