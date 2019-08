TASR

ME vo volejbale: Skvelý štart Sloveniek, na úvod jednoznačne zdolali Španielky

Zverenky Marca Fenoglia nastúpia vo svojom druhom zápase v skupine v sobotu o 20.00 h proti Švajčiarsku.

Na snímke slovenské volejbalistky sa radujú po víťazstve — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. augusta (TASR) - Slovenské volejbalistky zvíťazili vo svojom otváracom zápase D-skupiny ME volejbalistiek v Bratislave nad Španielskom 3:0.

V dramatickom a vyrovnanom zápase bol kľúčový druhý set, v ktorom Slovenky od úvodu prehrávali, no po skvelom obrate a výborne zvládnutej koncovke triumfovali 29:27. V treťom sete si už v skvelej atmosfére nenechali ujsť prvé víťazstvo na šampionáte.

D-skupina: Slovensko - Španielsko 3:0 (24, 27, 18) zápas trval 88 minút, rozhodovali: Simonovská (Č.Hora) a Marquesová-Ferreirová (Portug.) Slovensko: Kijaková, Pencová, Herelová, Radosová, Kostelanská, libero Španková (Koseková, Hudecová, Hrončeková, Palgutová). Tréner: Marco Fenoglio. Španielsko: Berbelová, Corralová, Riverová, Garciaová, Seguraová, libero Sanchezová (Escamillaová, Prianteová, libero Llabresová). Tréner: Pascual Saurin

Slovenky vstúpili do zápasu výborne, viedli 2:0 aj 3:1. No Španielky potom šnúrou troch bodov išli do vedenia. Oba tímy sa potom striedali vo vedení, za stavu 14:14 odskočili Slovenky súperovi o dva body zásluhou dvoch skvele zakončených útokov. Španielky však odpovedali rovnako a neskôr bol stav 20:20. V závere mali viac síl domáce, využili druhý setbal a triumfovali 26:24.

Druhý set začali lepšie Španielky, viedli v úvode 5:2 a náskok si potom udržovali. Za stavu 15:11 však Slovenky začali otáčať výsledok a po smeči Pencovej vyrovnali na 17:17. Potom sa po prvý raz v 2. sete dostali Fenogliho zverenky do vedenia 23:22. V dramatickej a vyrovnanej koncovke mali napokon pevnejšie nervy a dôležitý set získali v pomere 29:27.

Na začiatku tretieho setu viedli španielske reprezentantky 2:0, no Slovenky otočili stav na 4:2 a náskok si udržiavali. Neskôr po skvelom bloku Kijakovej viedli už 10:5. Hoci sa Španielky neskôr zlepšili, slovenské volejbalistky si už v skvelej atmosfére nenechali triumf vziať.