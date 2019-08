TASR

Pasážová revolta je mimoriadne aktuálna pieseň, tvrdí Richard Müller

Videoklip sa natáčal v Slovenskom rozhlase so sprievodom Symfonického orchestra. Celý počin režíroval Jonáš Karásek, vo videu sú použité aj snímky z očakávaného filmu.

Spevák Richard Müller počas koncertu v rámci 18. ročníka medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest , 20. júna 2010 v Trenčíne. Spevák si v Trenčíne prevzal platinovú platňu za ostatný album — Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 23. augusta (TASR) - Pasážová revolta od Karla Kryla sa stala titulnou piesňou pripravovaného filmu Amnestie, ktorý príde do kín na jeseň pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie. Skladbu pre film prespieval Richard Müller, David Koller a Viki Olejárová.

Proces vzniku skladby Pasážová revolta nebol úplne tradičný. Ako prvý sa natáčal spomínaný klip a až potom sa v štúdiu nahrávali vokály. „Celú pieseň najskôr naspievala Viki Olejárová. Neskôr sme s Davidom na jej pieseň vlastne robili playback. Keď sa dotočil film, každý z nás finálne nahral svoj part," vysvetlil pre médiá Richard Müller s tým, že celý koncept vymyslel Maroš Hečko, jeden z producentov filmu.

„Prišiel za nami už s tým, že by rád prerobil práve túto konkrétnu pieseň symfonicky a že do nej chce zakomponovať aj tóny Smetanovej Vltavy a Vyšehradu. Keď vyslovil toto spojenie, ani na chvíľu som nezaváhal. Bolo mi jasné, že pri tomto chcem a musím byť. Bola to rýchla, príjemná a dúfam, že aj užitočná práca," dodal spevák.

Pasážová revolta z roku 1969 nesie podľa Müllera mimoriadne posolstvo aj pre dnešnú dobu: „Je to mimoriadne aktuálna pieseň, rovnako ako skladba, ktorú sme dokončili s Ondřejem Soukupem a mala by byť tiež na soundtracku k filmu Amnestie. Ide o Shakespearov sonet, 400 rokov starý text, veľmi aktuálny. Majster Shakespeare napísal tiež niečo, čo bude platiť, bohužiaľ, ešte pre mnoho generácií."

Viki Olejárová podľa vlastných slov už spolu s Davidom Kollerom spievali jednu Krylovu pieseň. Stalo sa tak na koncerte pre Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú v Bratislave. „Po čase sa mi ozval, či by som nemala chuť s ním a s Richardom nahrať titulnú pieseň k filmu Amnestie. Išlo o Pasážovú revoltu. Okamžite som súhlasila, pretože Kryl, Müller a Koller sú moje srdcovky a legendy," vyhlásila speváčka s tým, že bolo pre ňu cťou spolupracovať na novom projekte.

„Nikdy predtým som nepočula pieseň Karla Kryla v takom veľkolepom prevedení. Mala som husiu kožu takmer počas celého nahrávania… Keď som neskôr počula výsledok, dojalo ma to," prezradila Olejárová, ktorú teší, že sa na Krylovu tvorbu nezabúda: "No zároveň musím dodať - robme všetko pre to, aby jeho piesne už nikdy nemuseli byť aktuálne!"