Slovenský štvorkajak BRONZOVÝ na MS v Szegede v trati na 1000 m

Vo finále finišoval na tretej priečke za loďami Nemecka a Ruska.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/DUNA/MTI/Tamas Kovacs

Szeged 23. augusta (TASR) - Slovenský štvorkajak v zložení Denis Myšák, Ákos Gacsal, Gábor Jakubík, Juraj Tarr získal v piatok na MS v Szegede bronzovú medailu na neolympijskej 1000 m trati.

Slováci postúpili do bojov o medaily najrýchlejším časom a vo finále od štartu potvrdzovali oprávnenosť medailových ambícii, keď sa držali v prvej trojici. Nechali za sebou posádky domáceho Maďarska i Bieloruska, ktoré tiež ašpirovali na medailu. Jakubík s Tarrom vybájovali na vlaňajších MS v portugalskom Montemore v K4 na kilometri striebro.

„Po rozjazde som v kútiku duše veril v zlato, ale cení sa každá medaila. Na to, že mám štyridsať rokov je to výborný výsledok a teším sa. Chlapci sú možno zlomení, ale ešte ich čaká veľa pretekov. Vždy lepší bronz ako štvrté miesto, aj to už poznám," povedal najskúsenejší člen posádky K4 Tarr.

Radosť z medaily mal aj Jakubík, hoci i on priznal, že ambície boli trochu vyššie: „Každá medaila poteší, aj keď sme dúfali v trochu lepší výsledok. Podmienky neboli ideálne, ale na to sa nedá spoliehať. Fúkalo všetkým a súperi to zvládli lepšie. Dvestopäťdesiat metrov pred cieľom sme mali dosť síl, myslel som si, že dáme aspoň Rusov, Nemci odskočili, ale napokon sme nemali toľko síl ako som si myslel."

Najviac síl nechal v kanáli háčik Denis Myšák. Po príchode do cieľa mal čo robiť, aby „nespadol" vysilením a aj k rozhovorom sa dostal až po vydýchaní sa. „Chcel som spraviť náskok a udržať to, ale posledných dvesto-tristo metrov som akosi "stvrdol". Neviem čo sa stalo, či to bol vietor alebo niečo iné, pretože som sa cítil dobre. Na jednej strane som šťastný, že po roku trápenia som získal medailu, ale očakávania boli väčšie," priznal Myšák.