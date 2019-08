Inzercia

Dnes o 16:17 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Slováci spustili projekt, v ktorom chcú chrániť ľudí pred neférovými finančnými poradcami

Nový slovenský projekt s názvom Finančná zrada prináša ľuďom tipy, ako odlíšiť finančného poradcu od zradcu. Oborníci na poistenie, úvery, hypotéky a sporenie vám tam navyše úplne zadarmo poradia.

Ilustračná snímka — Foto: Pixabay

Chcú vrátiť dôveru finančnému poradenstvu

Na Slovensku je zaregistrovaných vyše 34 000 finančných agentov a poradcov. Medzi nimi sa vo veľkej miere nachádzajú aj ľudia bez adekvátneho vzdelania či skúseností. Najväčším problémom však je, že ich cieľom nie je vyriešiť finančný problém klienta, ale vďaka provízii na ňom dobre zarobiť.

Kvôli podobným praktikám sa ľudia začínajú pozerať na prácu finančných poradcov a agentov s pochybnosťami. Podľa prieskumov to dokonca vyzerá tak, že v núdzi namiesto finančných odborníkov uprednostňujeme rady od rodinných príslušníkov.

Zvykli sme si, že ak ide o peniaze, pomoc profesionálov nepotrebujeme. Postupovať by sme pritom mali rovnako ako v prípade zdravotných problémov. Veď vtedy je pre nás návšteva lekára, teda odborníka, samozrejmá.

Cieľom projektu Finančná zrada však nie je upozorňovať na pochybné finančné spoločnosti, ale naučiť ľudí, aby ich praktiky poznali a dokázali sa im brániť. Aj preto nájdete na webstránke projektu v zrozumiteľnej podobe spracované rozdiely, ktorými sa líšia féroví finanční poradcovia, agenti a sprostredkovatelia od špekulantov.

Foto: FZ

Zaviedli desatoro finančných prikázaní

Úlohou projektu nie je iba hovoriť o charakterových vlastnostiach spoľahlivých poradcov. Jeho súčasťou je elektronická príručka Finančné desatoro, v ktorej nájdete presne to, čo sľubuje jej názov.

Desatoro finančných prikázaní vychádza z reálnych skúseností odborníkov na poistenie, úvery a hypotéky. Tí v príručke popísali najčastejšie chyby, ktorých sa dopúšťajú ľudia pri výbere finančných produktov.

Už po rýchlom prelistovaní zistíte, prečo vás rodinný príslušník nepoistí najlepšie, že časovo obmedzené výhodné ponuky sú výsadou neférových agentov, alebo že každý sprostredkovateľ vás musí zo zákona informovať o výške svojej provízie.

Tieto a ďalších sedem finančných prikázaní vám síce večný život nezabezpečí, určite vám však zjednoduší finančné rozhodovanie a plánovanie. Elektronická príručka je dostupná pre všetkých úplne bezplatne.

Ľuďom rozdávajú dobré finančné rady

Komu by na vyriešenie jeho situácie či konkrétneho problému nestačili tipy z príručky, ten môže nájsť odbornú pomoc vo finančnej poradni. V nej vám na otázky z oblasti dôchodkov, hypoték, úverov, poistení či investícií poradia skúsení odborníci.

Podpísali ste nevýhodnú ponuku, chcete sa poradiť o vhodnosti produktu od iného agenta, alebo hľadáte alternatívu pre refinancovanie vášho úveru? Nemusíte si hľadať osobného poradcu, ani sa objednávať na jeho konzultáciu. Stačí napísať na finančnú poradňu a vášmu problému sa bude venovať odborník na danú tému.

Odpoveď na vašu otázku dostanete v priebehu jedného dňa. Netreba sa pritom vôbec báť, že riešenie citlivej finančnej otázky prebehne pod vaším celým menom. Diskrétnosť je samozrejmosťou aj v online poradni, kde môžete vystupovať len pod svojím krstným menom.

Foto: FZ

Kto a prečo to robí?

Za iniciatívou stoja odborníci z finančnej spoločnosti Wealth Effect Management, ktorí sa už nemohli viac pozerať na to, ako neskúsení agenti a poradcovia kazia reputáciu ich práce. To však nie je jediný dôvod, prečo projekt vznikol.

Ak by mali ľudia viac finančných vedomostí, nenechali by sa nalákať na slová neférových agentov a sami by dokázali zhodnotiť, či je pre nich ponúkaný finančný produkt výhodný.

Ďalšie faktory s potenciálom pre zlepšenia popísal Peter Štadler, zakladateľ spoločnosti Wealth Effect Management. Podľa neho „nášmu trhu chýba finančná gramotnosť, transparentnosť a odbornosť. Projekt Finančná zrada bude preto objektívne vysvetľovať, ako fungujú finančné produkty, na čo si dávať pozor a čoho sa vyvarovať.“

Čaká nás pozitívna zmena finančného trhu?

Ako sme už spomínali, projekt má pomáhať ľuďom zorientovať sa v oblasti financií. Nechcú nikoho kritizovať, pretože výsadou každého odborníka je robiť svoju prácu poctivo a s prínosom pre spoločnosť.

Poradcov, ktorí to tak nerobia a uprednostňujú vlastné záujmy pred tými klientovými, dokážete aj vďaka informáciám na webe www.financnazrada.sk a Facebook stránke projektu odhaliť i vy sami.